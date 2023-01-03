13個題目自我檢測失眠　中2樣就要睇醫生

建議民眾可以先養成書寫睡眠日誌的習慣，並將一至兩周睡眠期間所出現的不尋常行為，如夢魘、夜驚、夢遊、磨牙或恐慌等紀錄下來。

失眠的成因有許多種，不管是身體不適造成又或者環境、精神因素等，新國民醫院神經科劉瑋秦醫師都建議民眾可以先養成書寫睡眠日誌的習慣，並將一至兩周睡眠期間所出現的不尋常行為，如夢魘、夜驚、夢遊、磨牙或恐慌等紀錄下來。

詳細睡眠日誌 找出失眠原因

詳細的睡眠日誌是找出失眠原因最好方法，以及治療選擇的最佳依據。倘若需要較為客觀的臨床指標就會使用睡眠生理檢查法，排除特殊的睡眠疾病，協助瞭解個人的睡眠生理動態並提供具體的數據進行判斷。