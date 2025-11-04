20歲前要開始預防骨質疏鬆！飲食要揀2種色 營養師教吃13款食物防骨鬆

骨質疏鬆不是年紀大才預防，而是早在20歲前就要開始預防。有營養師指出，預防骨質疏鬆不僅是老年人的事，年輕人也應該重視。另外，她建議以「紅＋綠」的方式飲食，有效促進骨骼健康。所以，推介有8類食物有助防止骨質疏鬆。

20歲前要開始預防骨質疏鬆！

營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，骨質疏鬆症被稱為「無聲的殺手」，當隨著年齡增長，骨質逐漸流失且強度減弱，除非進行骨密度檢查或發生骨折，否則平時難以察覺。而且在20歲前攝取到的鈣質，大部分會存進骨骼裡，過了20歲後就會從骨骼裡提取出來使用。因此，預防骨質疏鬆不僅是老年人的事，年輕人也應該重視。

13款食物預防骨質疏鬆

她強調，現代人甚少活動，而且又經常在室內久坐，再加上不均衡飲食等生活方式，導致骨質疏鬆的問題愈來愈常見。以往大家都以為只要多吃富含鈣和維他命D的食物，以及透過適當日曬來合成維他命D幫助鈣質吸收，對預防骨質疏鬆症至關重要。而其實，如果要補充鈣質，就要留意以下鈣質及維他命D食物：

鈣：

牛奶及乳製品。

黃豆、黑豆及其製品。

芥蘭

莧菜

帶骨的小魚乾

吻仔魚

魚罐頭

維他命D：

三文魚

鯖魚

秋刀魚

冬菇

黑木耳

雞蛋

添加維他命D的早餐穀物

營養師李婉萍指，如果長期進行負重運動對增強骨質密度至關重要。但是不必局限於健身房的重量訓練，日常活動如每天走路30分鐘、慢跑、爬樓梯或深蹲等，都能有效促進骨骼健康。

