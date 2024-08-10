20歲男「排便滿是血漬」 竟是1舉動誘發痔瘡

一名20歲出頭的男性近3、4個月以來排便後馬桶滿是血漬，伴隨的疼痛也影響生活質素，經檢查後確認是痔瘡所致。原來男子從事設計工作，疫情以來長期在家遙距工作，每天坐十幾個小時鮮有走動，導致痔瘡快速惡化，最後只好接受內外痣全切除手術，重拾健康人生。

痔瘡嚴重度分四級 久坐久站、蔬果水分不足是發生主因 臺北醫學大學附設醫院大腸直腸外科王偉醫生表示，痔瘡是肛門靜脈壓力增高、血液回流不良引起的局部組織腫脹，誘發原因如長時間坐或站、攝取水分或蔬果不足、排便時久坐馬桶、缺少運動、肥胖與懷孕等，常見症狀包括疼痛與異物感、肛門周圍搔癢、排便後出血、肛門腫塊與分泌物。 王偉醫生指出，痔瘡依嚴重程度可分為四級：痔瘡未突出肛門為第一級；排便後痔瘡突出肛門、自動縮回為第二級；若需外力協助推回為第三級；而這名年輕男子的症狀已是第四級，痔瘡突出肛門，無法推回，每次排便都會流血腫痛、坐立難安。

謹記「二不二要」原則 這樣紓緩不痔瘡發作不適 王偉醫生表示，無論是何種級別的痔瘡，都需謹記「二不二要」原則：「不要」久坐久站；「不要」拉長排便時間；每天「要」攝取1.5至2公升的水分；「要」多吃蔬果、全穀類等膳食纖維。 若出現疼痛、腫脹、出血等急性症狀，王偉醫生建議，可以溫水坐浴緩解症狀，肛門患部完整浸泡在溫水中，每次10分鐘，一天可重複多次。坐浴後以紙巾或毛巾吸乾，避免多餘的擦拭造成刺激不適。

痔瘡愈嚴重治療選擇愈少 盡早就醫重獲良好生活質素 王偉醫生提醒，若症狀遲遲未見改善，甚至影響生活質素，建議及早就醫。治療方案包括口服、外用藥物、橡皮筋結紮術、微創HET冷凝手術、激光痔瘡消融手術、內外痣全切除手術，都是臨床上的治療方式。 王偉醫生觀察，痔瘡是現代人的文明病，更是許多人的難言之隱，往往等到症狀嚴重才就醫，可選擇的治療方式就較為局限。然而，隨著痔瘡手術的進步，術後不適和恢復期已大幅縮短，毋須諱疾忌醫。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】