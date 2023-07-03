30歲少婦產後心肌病變瀕死關頭 人工心臟救回一命

產後心肌病在西方世界也不多見，通常與產前肥胖和高血壓體質有關。

一位產後5個月的30歲陳姓少婦，出現呼吸不順、走路會喘等症狀，其他醫療院所診斷恐是心臟病變，家人緊急帶至童綜合醫院急診，沒想到剛踏入病房，就出現惡性心室頻脈(ventricular tachycardia)跟低血壓休克，雖然馬上CPR搶救、去顫電擊和葉克膜置放，心臟功能在多種強心藥劑刺激下依舊無法收縮，心臟外科鄭伯智副院長決定植入兩個心臟輔助裝置(俗稱人工心臟)幫忙全身血液循環，手術後，患者的神智與臟器功能隨即恢復正常。

周產期心肌病變 心臟嚴重收縮不良

鄭伯智副院長表示，周產期心肌病變是從妊娠後期到產後5個月間，臨床上出現嚴重的心臟收縮功能不良就算診斷確立。病患初期症狀僅有倦怠，食欲不振，體重減輕，血壓偏高，進入中期後就會有步行氣喘，小腿水腫，心跳變快，無法平躺休息。到了嚴重期時，就會有心律不整，血壓降低，突發昏倒和心跳停止的休克狀態；而此時患者若不及時得到救援，就會在72小時內瀕臨死亡。