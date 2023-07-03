30歲少婦產後心肌病變瀕死關頭 人工心臟救回一命

一位產後5個月的30歲陳姓少婦，出現呼吸不順、走路會喘等症狀，其他醫療院所診斷恐是心臟病變，家人緊急帶至童綜合醫院急診，沒想到剛踏入病房，就出現惡性心室頻脈(ventricular tachycardia)跟低血壓休克，雖然馬上CPR搶救、去顫電擊和葉克膜置放，心臟功能在多種強心藥劑刺激下依舊無法收縮，心臟外科鄭伯智副院長決定植入兩個心臟輔助裝置(俗稱人工心臟)幫忙全身血液循環，手術後，患者的神智與臟器功能隨即恢復正常。
周產期心肌病變 心臟嚴重收縮不良
鄭伯智副院長表示，周產期心肌病變是從妊娠後期到產後5個月間，臨床上出現嚴重的心臟收縮功能不良就算診斷確立。病患初期症狀僅有倦怠，食欲不振，體重減輕，血壓偏高，進入中期後就會有步行氣喘，小腿水腫，心跳變快，無法平躺休息。到了嚴重期時，就會有心律不整，血壓降低，突發昏倒和心跳停止的休克狀態；而此時患者若不及時得到救援，就會在72小時內瀕臨死亡。
瀕臨死亡心臟休克 使用葉克膜搭配人工心臟
鄭伯智副院長指出，使用短效期人工心臟治療急性心臟休克，台灣近20年來已經有很多成功案例，所有文獻都認為人工心臟使用的時機與無微不至的加護病房照顧是成功的關鍵因素。近兩年台灣醫學文獻報道，此類瀕臨死亡的心臟休克患者在使用葉克膜或搭配人工心臟治療者，有三分之一的病患，會因心衰竭惡化或合併症發生而死亡，有一成的會因心臟功能無法復原而需心臟移植手術治療，幸運的是，也有五成到六成成的病患在人工心臟輔助下恢復心臟功能，成功脫離人工心臟痊愈出院。
痊愈仍需監控血壓 1/5恐再發生休克
鄭伯智副院長強調，產後心肌病在西方世界也不多見，通常與產前肥胖和高血壓體質有關。在住院治療初期，病患的高血壓病症還需要使用四種降血壓的藥物才能控制穩定。並呼籲痊愈後的患者還是需要經常監控血壓，約有五分之一的患者恐還會再度發生心臟衰竭休克的問題。此外，保持規律運動避免復胖是預防疾病再發生的唯一法門。
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