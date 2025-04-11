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健康
2025-04-11 18:30:00

60歲以上近九成頸椎退化！醫提醒「這些症狀」別忽視 嚴重恐癱瘓

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頸痛

60歲以上長者近九成面臨頸椎退化問題，若有頸椎骨刺壓迫神經，初期症狀不明顯，麻痛無力感如「溫水煮青蛙」般緩慢侵蝕。

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一名70歲婦人，起初僅感右手指麻痛，不以為意，未料數周內麻痛感蔓延至雙手，就醫檢查竟是頸椎骨刺作祟。

九成長者有頸椎退化問題 嚴重恐致癱瘓

羅東博愛醫院脊椎微創中心黃安平醫生解釋，脊椎退化導致骨質增生，即俗稱的「骨刺」，若增生過度壓迫神經根，便會引發麻痛感。60歲以上長者近九成面臨頸椎退化問題，若有頸椎骨刺壓迫神經，初期症狀不明顯，麻痛無力感如「溫水煮青蛙」般緩慢侵蝕，一旦遭遇突發撞擊，恐致神經損傷，嚴重者甚至癱瘓，不可輕忽！

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精準微創內視鏡手術 脊椎治療新選擇

隨著醫療技術進步，脊椎手術日趨多元。黃安平醫生指出，傳統頸椎後位減壓手術雖能移除骨刺，但對肌肉傷害較大；前位頸椎骨融合手術雖屬微創，術後卻需長時間佩戴頸圈。相較之下，頸椎內視鏡神經孔減壓手術更為精準微創，傷口小、恢復快，多數患者術後毋須佩戴頸圈，能迅速回歸正常生活。然而，此手術較適合單側單節頸椎神經根壓迫者，術前需經醫生評估。

他為楊婦進行頸椎內視鏡神經孔減壓手術，透過微創方式精準清除骨刺，患者術後麻痛感消失。

脊椎退化導致骨質增生，即俗稱的「骨刺」，若增生過度壓迫神經根，便會引發麻痛感。

脊椎退化導致骨質增生，即俗稱的「骨刺」，若增生過度壓迫神經根，便會引發麻痛感。

骨刺壓迫神經非小事 早期發現治療是關鍵

頸椎骨刺是頸椎退化的結果，好發於60歲以上長者，4050歲族群也不少見，長期低頭滑手機、姿勢不良等習慣，可能加速惡化。黃安平醫生強調，初期症狀不明顯，容易被忽略，若長期未察覺，一旦遭遇外力撞擊，恐致神經損傷甚至癱瘓。若出現四肢麻痛無力等症狀，應儘速就醫評估，早期發現、早期治療，避免憾事發生。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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