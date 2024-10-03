68歲「咳嗽、走路喘」確診肺癌 3D影像＋微創手術成功重拾健康

長期吸煙的江姓男子平時常咳嗽、走路易喘，日常生活雖無其他不適，仍在親友勸說下至醫院進行低劑量電腦掃描肺癌檢查，一檢查竟真中鏢。由於江男肺部結節小於3公分，且並無擴散跡象，在胸腔內外科醫生團隊評估下建議手術，但江男擔心年紀大，手術可能傷了元氣，術後恢復遙遙無期，對開刀一度抗拒。

3D 影像重組技術 讓手術治療更精準 羅東博愛醫院胸腔外科白楚彬醫生將多張電腦斷層以「3D影像重組系統」模擬手術路徑，向江男詳細解釋，透過單孔胸腔鏡手術，胸上傷口至結節僅兩點一線，精準的微創方式治療，既能完整根除病灶，也不會傷害多餘肺部組織，化解了江男擔憂，讓他接受積極治療、對抗疾病。

單孔胸腔鏡手術 切口較小、疼痛感低、復原快 白楚彬醫生解釋，單孔胸腔鏡手術屬微創手術，僅需在胸腔處切出一個約2至3公分的小切口，即可取出肺組織及腫瘤，毋須切開胸骨、也不會損及過多健康的肺葉組織。術前醫療團隊須經過多次討論最適合病患的治療方式，以3D影像重組達到精準定位，結合高科技儀器、精準的手術技術，不但傷口小，也能減輕恢復期疼痛感，與術後感染與併發症機率降低等優勢，遠離癌症威脅。