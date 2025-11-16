900萬人研究證失眠者腦退化風險增36%！醫生教5招日常好眠技巧

長期睡不好會加速大腦老化，並提高腦退化的風險！有醫生引用一項涉及900萬人的研究證實，失眠人士比平常人患上腦退化風險高36%。醫生教，5大方法，有助日常安心睡眠，解決失眠問題。

900萬人研究證失眠者腦退化風險增36%！

腦神經科醫生鄭淳予在其facebook專頁上分享指，最新研究顯示，睡不好會增加體內「慢性發炎」，而這誘發大腦老化。根據瑞典卡羅林斯卡學院的超過2.7萬名中老年人、追蹤長達近9年的研究，睡眠品質差的人，大腦的年齡可能比實際年齡更老。此外，發炎被認為是促進這一過程的關鍵中介。

另外，一項發表於2025年4月《PLOS One》期刊的超過900萬人研究指，失眠的人整體失智風險增加36%，當中與中風、腦血管病變相關的血管性失智症風險甚至高達2倍。