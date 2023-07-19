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2023-07-19 12:00:00

DSE放榜2023｜放榜好大壓力？壓力過大會有呢啲症狀？即睇5個減壓方法！

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DSE放榜2023｜放榜前好大壓力？壓力過大會有呢啲症狀？即睇5個減壓方法！

2023年度中學文憑試DSE明日(19日)放榜。

2023年度中學文憑試DSE在7月19放榜，各位考生都難免感到憂慮及不安，雖然成績關乎未來的路向，但亦不要給自己過大的壓力，今日就分享幾個減壓的方法！希望各位DSE考生們都可以用較輕鬆的心情面對放榜！

DSE放榜2023｜放榜前好大壓力？壓力過大會有呢啲症狀？即睇5個減壓方法！

感到壓力或焦慮有咩症狀？

感到壓力或焦慮的症狀

  • 頭痛
  • 頭暈
  • 疲勞
  • 腹瀉
  • 尿頻
  • 盜汗
  • 胃痛
  • 胃口改變
  • 心跳加快
  • 呼吸急速
  • 失眠
  • 肌肉緊繃
DSE放榜2023｜放榜前好大壓力？壓力過大會有呢啲症狀？即睇5個減壓方法！

運動可幫助身體分泌多巴胺。

1. 做運動

運動可幫助身體分泌多巴胺，令人感到快樂，亦有紓緩緊張，提振精神及調節腦功能的作用，只要維持每周3次，每次30分的運動習慣，都可以減輕壓力，其中瑜伽及減壓操都是不錯的選擇！

 

DSE放榜2023｜放榜前好大壓力？壓力過大會有呢啲症狀？即睇5個減壓方法！

與朋友聊天有助放鬆心情。

2. 與朋友或親友聊聊

相聚時可放鬆心情，亦可互相處理焦慮和壓力的經驗和方法，傾訴放榜前所感受到的壓力等。

DSE放榜2023｜放榜前好大壓力？壓力過大會有呢啲症狀？即睇5個減壓方法！

感到壓力時可嘗試深呼吸。

3. 深呼吸

在遇到壓力時，做深呼吸及肌肉鬆弛練習，都可紓緩緊張情緒。

DSE放榜2023｜放榜前好大壓力？壓力過大會有呢啲症狀？即睇5個減壓方法！

輕柔及令人放鬆的音樂都有助減緩壓力的反應！

DSE 2023放榜懶人包。（AM730製圖） DSE 2023放榜懶人包。（AM730製圖） DSE 2023放榜懶人包。（AM730製圖） DSE 2023放榜懶人包。（AM730製圖） DSE 2023放榜懶人包。（AM730製圖） DSE 2023放榜懶人包。（AM730製圖） DSE 2023放榜懶人包。（AM730製圖）

DSE放榜2023常見問題

1. 中學文憑試DSE何時放榜？

2023年度中學文憑試DSE...詳情請按此

2. 感到焦慮或壓力時會出現甚麼症狀？

感到焦慮或壓力時可能會出現頭痛、頭暈...詳情請按此

3. 做運動可以減壓？

運動可幫助身體分泌...詳情請按此

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