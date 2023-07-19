DSE放榜2023｜放榜好大壓力？壓力過大會有呢啲症狀？即睇5個減壓方法！

2023年度中學文憑試DSE在7月19日放榜，各位考生都難免感到憂慮及不安，雖然成績關乎未來的路向，但亦不要給自己過大的壓力，今日就分享幾個減壓的方法！希望各位DSE考生們都可以用較輕鬆的心情面對放榜！
感到壓力或焦慮的症狀
- 頭痛
- 頭暈
- 疲勞
- 腹瀉
- 尿頻
- 盜汗
- 胃痛
- 胃口改變
- 心跳加快
- 呼吸急速
- 失眠
- 肌肉緊繃
1. 做運動
運動可幫助身體分泌多巴胺，令人感到快樂，亦有紓緩緊張，提振精神及調節腦功能的作用，只要維持每周3次，每次30分的運動習慣，都可以減輕壓力，其中瑜伽及減壓操都是不錯的選擇！
2. 與朋友或親友聊聊
相聚時可放鬆心情，亦可互相處理焦慮和壓力的經驗和方法，傾訴放榜前所感受到的壓力等。
3. 深呼吸
在遇到壓力時，做深呼吸及肌肉鬆弛練習，都可紓緩緊張情緒。
4. 聽音樂
輕柔及令人放鬆的音樂都有助減緩壓力的反應！
5. 寫日記
不開心時，可以考慮用文字記錄下來，可抒發當下的壓力及情緒。
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DSE放榜2023常見問題
1. 中學文憑試DSE何時放榜？
2023年度中學文憑試DSE...詳情請按此
2. 感到焦慮或壓力時會出現甚麼症狀？
感到焦慮或壓力時可能會出現頭痛、頭暈...詳情請按此
3. 做運動可以減壓？
運動可幫助身體分泌...詳情請按此