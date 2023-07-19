DSE放榜2023｜放榜好大壓力？壓力過大會有呢啲症狀？即睇5個減壓方法！

2023年度中學文憑試DSE在7月19日放榜，各位考生都難免感到憂慮及不安，雖然成績關乎未來的路向，但亦不要給自己過大的壓力，今日就分享幾個減壓的方法！希望各位DSE考生們都可以用較輕鬆的心情面對放榜！

感到壓力或焦慮 的症狀 頭痛

頭暈

疲勞

腹瀉

尿頻

盜汗

胃痛

胃口改變

心跳加快

呼吸急速

失眠

肌肉緊繃

1. 做運動 運動可幫助身體分泌多巴胺，令人感到快樂，亦有紓緩緊張，提振精神及調節腦功能的作用，只要維持每周3次，每次30分的運動習慣，都可以減輕壓力，其中瑜伽及減壓操都是不錯的選擇！

2. 與朋友或親友聊聊 相聚時可放鬆心情，亦可互相處理焦慮和壓力的經驗和方法，傾訴放榜前所感受到的壓力等。

3. 深呼吸 在遇到壓力時，做深呼吸及肌肉鬆弛練習，都可紓緩緊張情緒。