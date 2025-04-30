Foam Roller 用法｜勿用於髂脛束 一招訓練臀中肌

雖然Foam Roller用於放鬆肌肉有很好的效果，但仍有一些部位是不適合使用的，例如下背腰椎部位。首先，相較上背除脊骨外還有肋骨、肩胛骨可分擔Foam Roller的壓力，但下背就只有脊骨，將承受全部壓力，如果背部本身有傷患的話可能會加劇問題；即使背部一切正常，使用時腹部會自然收縮，身體直覺地告訴你不要這樣做。如感覺下背繃緊，問題未必一定落於下背，可同時試試放鬆臀部肌肉和腰方肌等，或有意想不到的幫助。