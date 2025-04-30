Foam Roller 用法｜勿用於髂脛束 一招訓練臀中肌

雖然Foam Roller用於放鬆肌肉有很好的效果，但仍有一些部位是不適合使用的，例如下背腰椎部位。首先，相較上背除脊骨外還有肋骨、肩胛骨可分擔Foam Roller的壓力，但下背就只有脊骨，將承受全部壓力，如果背部本身有傷患的話可能會加劇問題；即使背部一切正常，使用時腹部會自然收縮，身體直覺地告訴你不要這樣做。如感覺下背繃緊，問題未必一定落於下背，可同時試試放鬆臀部肌肉和腰方肌等，或有意想不到的幫助。
ITBS原因多是臀中肌無力
另一個位置是大腿外側的髂脛束，不少跑友都會因髂脛束症候群而打算放鬆髂脛束，事實上髂脛束症候群(ITBS)大部分情況是臀中肌無力而造成，而且用Foam Roller放鬆的話，除了效果短暫，更有可能令發炎情況變嚴重。髂脛束只是肌腱組，因此直接放鬆它的效果不大，應伸展會將它向上拉扯的闊筋膜張肌；另外更大程度的問題是都市人坐得太多，令橫向伸延至髂脛束的臀中肌變得無力，無法對抗闊筋膜張的力量，使髂脛束張力大大提升。因此要解決髂脛束症候群，可先強化臀中肌，可參考以下動作。
強化臀中肌訓練
- 先側臥躺在瑜伽墊上，雙腳重疊。
- 將上方的腳抬至最高，並向身體後方擺動，再慢慢返回原來位置。
- 留意整個動作要慢，盆骨亦不要向前或後方倒，做10至12次為一組，做3組。