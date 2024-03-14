呼吸道融合病毒(英文︰Respiratory Syncytial Virus，簡稱RSV)是嬰幼兒呼吸道常見的病毒感染，是造成一歲以下嬰兒住院的主因。RSV有極高傳染性，亦有機會引起細支氣管炎和肺炎等嚴重的肺部感染。本文會解釋RSV的症狀及RSV預防方法，家長注意。
傳染途徑
RSV好發於冬季，約11至3月，每3個嬰兒中就有一人在一歲前感染RSV，其傳染途徑是透過咳嗽、打噴嚏或受感染表面的飛沫進入眼睛、鼻子或嘴巴而感染，並在一周內由感冒症狀變成需要入院的狀況。
症狀
- 咳嗽
- 流鼻涕
- 喘鳴
- 食慾下降
- 打噴嚏
- 發燒
- 鼻塞
要注意，半歲或以下嬰兒表現的症狀可能為煩躁不安、食慾下降、活動力減少和呼吸困難。
如嬰兒出現以下症狀，家長應立即帶他們求醫。
- 呼吸短促、淺而異常快
- 咳嗽伴喘鳴音
- 呼吸時鼻孔會張開
- 食慾不佳
- 疲倦
- 嘴唇和指甲發紫
- 發燒
預防RSV
要預防RSV，家長及小朋友平時都要維持良好衛生習慣，包括：
- 勤洗手
- 清潔和消毒物件表面，尤其是小朋友的玩具
- 避免接觸有感冒或流感症狀的人
- 出現症狀時避免親吻及觸摸子女
- 咳嗽或打噴嚏時摀住臉
- 避免在出現感冒症狀時共用餐具