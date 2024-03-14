呼吸道融合病毒(英文︰Respiratory Syncytial Virus，簡稱RSV)是嬰幼兒呼吸道常見的病毒感染，是造成一歲以下嬰兒住院的主因。RSV有極高傳染性，亦有機會引起細支氣管炎和肺炎等嚴重的肺部感染。本文會解釋RSV的症狀及RSV預防方法，家長注意。

傳染途徑

RSV好發於冬季，約11至3月，每3個嬰兒中就有一人在一歲前感染RSV，其傳染途徑是透過咳嗽、打噴嚏或受感染表面的飛沫進入眼睛、鼻子或嘴巴而感染，並在一周內由感冒症狀變成需要入院的狀況。