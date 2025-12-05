中年漢臥推跣手槓鈴砸胸　起身行兩步突暈倒喪命(有片)

巴西一名55歲男子，日前在健身室做槓鈴臥推時，懷疑不慎「跣手」，結果槓鈴滑落砸中胸口，他立即將槓鈴推開並起來，看以無大礙，詎料他行了兩步就突然倒地，送院後證實不治。

綜合報道，一名55歲男子Ronald Montenegro周一(1日)按習慣到當地健身室RW Academia鍛練，事發時他正做槓鈴臥推，期間懷疑因「跣手」而使槓鈴從手上滑落，正正砸中胸部，他立即彈起身並推開槓鈴，接著按著胸口起來，一切看似沒有大礙，詎料行了約兩步就突然一個踉蹌跌倒地上，附近的目擊者隨即上前查看及協助，可惜他被送院後證實不治。