國際
2025-12-05 12:28:00

中年漢臥推跣手槓鈴砸胸　起身行兩步突暈倒喪命(有片)

中年漢臥推跣手槓鈴砸胸，起身行兩步突暈倒喪命。(X)

巴西一名55歲男子，日前在健身室做槓鈴臥推時，懷疑不慎「跣手」，結果槓鈴滑落砸中胸口，他立即將槓鈴推開並起來，看以無大礙，詎料他行了兩步就突然倒地，送院後證實不治。

綜合報道，一名55歲男子Ronald Montenegro周一(1)按習慣到當地健身室RW Academia鍛練，事發時他正做槓鈴臥推，期間懷疑因「跣手」而使槓鈴從手上滑落，正正砸中胸部，他立即彈起身並推開槓鈴，接著按著胸口起來，一切看似沒有大礙，詎料行了約兩步就突然一個踉蹌跌倒地上，附近的目擊者隨即上前查看及協助，可惜他被送院後證實不治。

Ronald立即彈起身並推開槓鈴，接著按著胸口起來，一切看似沒有大礙。(X) Ronald立即彈起身並推開槓鈴，接著按著胸口起來，一切看似沒有大礙。(X) Ronald立即彈起身並推開槓鈴，接著按著胸口起來，一切看似沒有大礙。(X) 詎料Ronald行了約兩步就突然一個踉蹌跌倒地上，附近的目擊者隨即上前查看及協助。(X)

家屬質疑健身室無教練協助進行高風險動作

經當地警方調查後確認這是一場意外事故，報道指，Ronald育有兩名孩子，他在當地博物館Palacio dos Bonecos Gigantes擔任館長。博物館對於他的突然離世表示哀悼，強調「當時團隊立即提供協助並聯繫專業醫療資源」，對於Ronald離世深感悲痛，並承諾會全力協助死者家屬。博物館同時宣布停業至5日以示尊重。蒙特內格羅的家屬則對事故提出疑慮，認為健身室未充分落實安全流程。一名親屬指出，Ronald長期訓練保持健康，而臥推屬高風險動作，「需要教練在旁盯場」，但從監視器畫面卻看到沒有教練協助，因此呼籲健身室應加強相關預防措施，避免悲劇重演。

