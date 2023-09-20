乳癌｜「你看到這訊息時 我已死亡」35歲女網紅 抗乳癌5年離世 遺樂觀美照

乳癌成因、症狀及如何檢查女士們必須關注，英國一名患末期乳癌的35歲女網紅，積極抗癌5年半後離世，她一直以來給予同路人很大的支持力量，而在給追隨者的最後訊息中，她也保持積極，直言撐過了5年半的時間，已算不錯。

本來在金融公司任職行政人員的Nicky Newman，2018年洗澡時自我檢查，發現右邊乳房有硬塊。在之後的一周內，她經歷了流產，亦證實罹患轉移性乳癌。但更可怕的還在後頭，一周後她被告知其已擴散的乳癌已屆第四期，無法醫治。

Nicky沒有因此倒下，反而積極振作，在網上分享抗癌之路，追隨者逾30萬人。她一路走來分享得最多的心聲是「把握人生」(grab life)，而亦坐言起行，讓生活保持多姿多采，跟家人及朋友四處旅行，無論事無大小都感恩地慶祝一番，也跟男友拉埋天窗，夫婦也一起為慈善出力。