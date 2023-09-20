乳癌｜「你看到這訊息時 我已死亡」35歲女網紅 抗乳癌5年離世 遺樂觀美照

乳癌成因、症狀及如何檢查女士們必須關注，英國一名患末期乳癌的35歲女網紅，積極抗癌5年半後離世，她一直以來給予同路人很大的支持力量，而在給追隨者的最後訊息中，她也保持積極，直言撐過了5年半的時間，已算不錯。
本來在金融公司任職行政人員的Nicky Newman，2018年洗澡時自我檢查，發現右邊乳房有硬塊。在之後的一周內，她經歷了流產，亦證實罹患轉移性乳癌。但更可怕的還在後頭，一周後她被告知其已擴散的乳癌已屆第四期，無法醫治。
Nicky沒有因此倒下，反而積極振作，在網上分享抗癌之路，追隨者逾30萬人。她一路走來分享得最多的心聲是「把握人生」(grab life)，而亦坐言起行，讓生活保持多姿多采，跟家人及朋友四處旅行，無論事無大小都感恩地慶祝一番，也跟男友拉埋天窗，夫婦也一起為慈善出力。
乳癌｜死前勉勵人們︰珍惜身邊的人
眨眼過了5年，直至上月，Nicky宣布壞消息，但用詞仍然輕鬆，說癌細胞已「執好行李」，「搬入名為『肝臟酒店』的新地方」，意指已擴散至肝臟。
日前Nicky丈夫公布她離世的消息，令支持者心碎。Nicky在最後訊息中說，「若你看到這訊息，代表我已經離世，我撐過了5年半，對第四期乳癌來說不錯了」。她強調「這(死亡)不代表『抗癌毫無意義』，我沒有失去任何東西，癌症最終佔據我的身體，這沒關係，我們都知這會發生」，「我沒想過要聽『我們無堅不摧，會有神奇療法出現』這些說話，事實是我們人人都是日復日地生活，儘管我們(病友)知道自己的時間較短」。她離開人世前，仍不忘勉勵人們，「請答應我，珍惜身邊的人，並給朋友和摯愛緊緊的擁抱！」