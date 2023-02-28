代糖｜研究：零卡代糖「赤藻糖醇」與血栓塞心臟病發中風有關

美國一項研究顯示，零卡路里代糖「赤藻糖醇」(或稱赤蘚醇， erythritol)與血栓塞、心臟病發、中風，甚至死亡有關。研究由Cleveland Clinic Lerner Research Institute的心血管診斷及預防中心進行，領導研究的中心主任Stanley Hazen稱，赤藻糖醇導致上述疾病的「風險並不輕」。周一刊登在《自然醫學》(Nature Medicine)期刊的報告指，有心臟病致病因素例如糖尿病的人，血液中赤藻糖醇水平最高的25%人士，與最低的25%人士相比，心臟病發或中風機會是低水平人士的兩倍。實驗室和動物研究發現赤藻糖醇似乎導致血小板更容易凝結成塊，血凝塊可到心臟引致心臟病發，或到腦部引發中風。沒有參與研究的專家認為，有關研究結果敲響警號，需要做更多研究，同時也應減少攝取赤藻糖醇。