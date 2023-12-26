以巴衝突｜中以混血女人質未獲釋 以總理內塔尼亞胡尋求習近平協助

以巴衝突持續兩個多月，以軍對加沙的攻勢未停，雙方目前似乎無意再度停火交換人質和囚犯。以色列總理內塔尼亞胡周一在國會特別會議發言時透露，就被哈馬斯擄走的中以混血女大學生諾雅(Noa Argamani)，已向國家主席習近平傳達希望對方介入及協助她獲釋。中方無直接回應有關內塔尼亞胡的講話，稱會繼續為釋放所有被扣押人員發揮建設性作用。

哈馬斯10月7日突襲以色列，從以擄走約240名人質，雙方上月底達成暫時停火並交換人質和囚犯的協議，約110名婦女和兒童人質獲釋，但當中未有諾雅，引起外界關注其情況。美國全國廣播公司(NBC)上周聲稱，26歲的諾雅或不是遭哈馬斯武裝分子擄走，而是巴勒斯坦平民趁混亂綁架她。諾雅與男友參加一個戶外音樂會，她被人用電單車載走的片段瘋傳。她一邊驚恐地向遭人制服的男友伸出手，一邊大叫「不要殺我」，震撼國際社會。另有片段顯示她被綁後坐在梳化上喝水，之後便下落不明。其男友也音訊全無。NBC指，片中人士沒有穿制服，也沒有武器像是平民；再根據畫像中太陽的方向和陰影，認為那是哈馬斯突襲數小時後發生，更加顯示擄走諾雅的並非武裝分子。