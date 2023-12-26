以巴衝突｜中以混血女人質未獲釋 以總理內塔尼亞胡尋求習近平協助

以巴衝突持續兩個多月，以軍對加沙的攻勢未停，雙方目前似乎無意再度停火交換人質和囚犯。以色列總理內塔尼亞胡周一在國會特別會議發言時透露，就被哈馬斯擄走的中以混血女大學生諾雅(Noa Argamani)，已向國家主席習近平傳達希望對方介入及協助她獲釋。中方無直接回應有關內塔尼亞胡的講話，稱會繼續為釋放所有被扣押人員發揮建設性作用。
哈馬斯10月7日突襲以色列，從以擄走約240名人質，雙方上月底達成暫時停火並交換人質和囚犯的協議，約110名婦女和兒童人質獲釋，但當中未有諾雅，引起外界關注其情況。美國全國廣播公司(NBC)上周聲稱，26歲的諾雅或不是遭哈馬斯武裝分子擄走，而是巴勒斯坦平民趁混亂綁架她。諾雅與男友參加一個戶外音樂會，她被人用電單車載走的片段瘋傳。她一邊驚恐地向遭人制服的男友伸出手，一邊大叫「不要殺我」，震撼國際社會。另有片段顯示她被綁後坐在梳化上喝水，之後便下落不明。其男友也音訊全無。NBC指，片中人士沒有穿制服，也沒有武器像是平民；再根據畫像中太陽的方向和陰影，認為那是哈馬斯突襲數小時後發生，更加顯示擄走諾雅的並非武裝分子。
以巴衝突｜外交部無直接回應
內塔尼亞胡在國會發言時強調盡力尋求人質獲釋，但遭不滿的人質家屬大叫「現在(救人)」打斷。他在發言中特別提及諾雅，稱最近透過中國駐以色列大使蔡潤向習近平傳達了訊息，他向習近平表示「她是一名中國人母親的女兒，我親自請求你介入諾雅的事件。」內塔尼亞胡同時向蔡潤解釋諾雅的母親希望在臨終前見女兒最後一面，而蔡潤也保證會向習近平傳遞有關訊息。據悉，諾雅母親祖籍湖北武漢，原名李春紅，她患了腦癌。內塔尼亞胡又指已尋求與伊朗關係友好的俄羅斯總統普京協助釋放人質。外界認為伊朗一直資助哈馬斯。
外交部發言人毛寧周二在例行記者會表示，今輪以巴衝突爆發以來，中方多次呼籲盡快釋放所有被扣押人員，並為此作出積極努力。中方願意同國際社會一道，繼續為推動停火止戰、釋放所有被扣押人員發揮建設性作用。另方面，加沙衞生部門周一稱，以軍在24小時內對加沙中部3個難民營發動襲擊，共造成250人死亡。