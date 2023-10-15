以巴衝突｜以色列進軍加沙恐腹背受敵？　一文看清擁10萬戰士的黎巴嫩真主黨

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）7日突襲以色列後，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）也對以色列北部發動攻擊。這個號稱擁有10萬名戰士、背後有伊朗撐腰的武裝組織，是否會對目前戰局產生重大影響，引發關注。

真主黨副主席卡西姆（Sheikh Naim Qassem）13日與伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir Abdollahian）會晤後表示，真主黨將做好充分準備，一旦時機成熟，就會和巴勒斯坦盟友哈瑪斯一起對抗以色列。而為什麼真主黨會加入這場戰局？《半島電視台》整理了以下重點，讓大眾了解「真主黨」的基本背景以及真主黨與以巴之間的關係。

甚麼是「真主黨」？

Hezbollah，在阿拉伯語裏的意思是「上帝的政黨」，1982年成立，是一個由伊朗支持的什葉派武裝政治團體，旨在對抗以色列對黎巴嫩南部的佔領。

真主黨源於1982年以色列入侵黎巴嫩後，由伊朗的伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guards Corps）組成的武裝組織，它獲得了什葉派穆斯林中得到支持，是以色列在中東地區最大的敵人之一。

據其領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）所聲稱，真主黨擁有10萬名戰士，並擁有精密火箭可以襲擊以色列所有地區。美國估計，近年來伊朗每年向真主黨援助數億美元的資金。

真主黨自1992年以來一直由納斯魯拉領導，是黎巴嫩宗派（sectarian）政治體系中最有影響力的政治集團，並得到了很大一部分什葉派人口的支持。由於真主黨在黎巴嫩這個按照宗派劃分權力的國家中，建立了龐大的軍事與政治網絡，因此又被稱「國中之國」