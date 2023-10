以巴衝突｜奧斯卡影后姬蒂白蘭芝等55人發表聯名信　籲拜登盡快促成停火

https://t.co/ymuMHwbEXi



Joaquin Phoenix to Mahershala Ali: 55 US celebs urge President Biden to call for ceasefire in Gaza#CelebritiesForPeace #GazaCeasefire #Artists4Ceasefire #UNICEFStatement #IsraelPalestineConflict pic.twitter.com/9W8OTCKnHq