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國際
2023-10-22 09:45:54

以巴衝突｜奧斯卡影后姬蒂白蘭芝等55人發表聯名信　籲拜登盡快促成停火

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姬蒂白蘭芝

包括奧斯卡影后姬蒂白蘭芝在内的55位荷里活知名影星發表公開聯名信，呼籲美國總統拜登應盡快促成以色列和加沙停火。

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯於本月7日襲擊以色列，造成1,400人死亡，並劫持約200名人質。此後不久，以色列回擊開始轟炸加沙走廊，造成4,100多名巴勒斯坦人喪生。

過去一周半有超過5千人被殺

以色列強烈的反擊力道所造成的死傷慘烈，荷里活一線演員包括「 小丑」華堅馮力士（Joaquin Phoenix）、姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）和蘇珊莎朗頓（Susan Sarandon）等人，呼籲美國總統拜登應敦促以色列與哈瑪斯的戰爭停火。

在當地時間20日，這些荷里活娛樂界人士發表一封公開聯名信給拜登，內容提到，「我們請求，身為美國總統，請您呼籲加沙和以色列立即停火，以免更多生命消失」、「過去一周半有超過5千人被殺，任何有良知的人都知道這個數字是災難性的。我們相信所有生命都是神聖的，無論信仰或種族如何，我們譴責殺害巴勒斯坦和以色列平民的行為。」

姬蒂白蘭芝出名好戲之人，曾奪多個影后寶座。 單是小丑的笑容，華堅馮力士已練出不同的層次。 72歲蘇珊莎朗頓 謝茜嘉謝西婷兩度陪跑後首奪小金人

「 小丑」華堅馮力士也聯署

信中還說：「我們敦促美國政府和世界各國領導人尊重聖地的所有人，呼籲並立即促成停火，停止對加沙的轟炸，安全釋放人質。拯救生命是道德上的當務之急。」

這些公開簽名者還包括了《星際啟示錄》的謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）、「暮光女」姬絲汀史超域（Kristen Stewart）、《傳媒家族繼承人》的傑瑞米史壯（Jeremy Strong）等人。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖）
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