佩洛西擬訪台｜美國眾議長訪台有前科 「過來人」金里奇97年訪台

美國眾議院議長佩洛西據報今晚抵台,事件觸動北京神經,中國常駐聯合國代表張軍直指破壞中美關係,解放軍東部戰區亦發放實彈訓練片段,強調會「埋葬一切來犯之敵」。事實上,美國眾議長訪台早有前科,時任眾議長金里奇在97年訪台,事後受到北京譴責。

時任議長的共和黨議員金里奇(Newt Gingrich),在25年前完成訪華行程後突然訪台,當時獲台灣的李登輝接見。根據記錄,當時主要話題集中在如何理解兩岸關係、「一中政策」、強調台灣不會「獨立」,以及當時的台海現狀。

金里奇稱對付中國需「外交上嚴厲的愛」

至於金里奇在訪台前,曾向美國《洛杉磯時報》表示,對付中國的方式是要用一種「外交上嚴厲的愛」(diplomatic tough love),透過「不斷施壓、不斷友好、不斷對話」(constant pressure,constant friendship and constant dialogue)。金里奇在完成訪華後,即將取道日本前往台灣,他在啟程前亦說:「如果你可表現出尊重但堅定,便可與中國走得很遠。」(If you can be respectful but firm, you can get a long way with China.) 金里奇亦曾向北京當局表示,倘若台灣受襲,美國會軍事干預保衛台灣,但他引述北京當局指無打算武力攻台(They basically said that they didn't intend to invade Taiwan)。

趙立堅: 金里奇在涉台問題上表現惡劣

金里奇早前公開表示佩洛西絕對應該訪台,外交部發言人趙立堅回應有關言論稱,金里奇曾在涉台問題上表現惡劣,形容他發表這種極端不負責任的言論不值一提,並指這再次證明美方一些政客出於一己之私利,唯恐中美關係不緊張,唯恐台海不動盪,唯恐天下不亂的險惡用心。