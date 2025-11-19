俄勒岡州店員心臟病發倒地 無恥男扮救人摷褲袋偷錢 溜進倉庫搜刮財物(有片)

如此冷血……美國俄勒岡州一名店員心臟病發倒地，一名男子竟假裝協助救人，趁機溜進店內倉庫行劫，偷走多件貨品及現金共值約800美元(約6,232港元)之後逃去。不幸的是，店員送院搶救後，最終不治。

美媒報道，事發於上月25日，地點是俄勒岡州波特蘭市的酒類商店Bins and Barrels。53歲店員賈森‧海(Jason Hay)工作時，在收銀櫃枱後突然心臟病發倒地。從閉路電視畫面可見，賈森躺在地上，有3人走進櫃枱協助，但其一中名穿黑色外套的男子幫忙遞上物品，看似聽從另一人的指示急步走開，事後才發現他只是假裝救人，趁機行劫。