國際
2025-11-19 18:57:36

俄勒岡州店員心臟病發倒地 無恥男扮救人摷褲袋偷錢 溜進倉庫搜刮財物(有片)

男子假裝救人，偷偷摷店員褲袋(左)，又進入倉庫翻找辦公桌櫃桶(右)。(互聯網)

如此冷血……美國俄勒岡州一名店員心臟病發倒地，一名男子竟假裝協助救人，趁機溜進店內倉庫行劫，偷走多件貨品及現金共值約800美元(約6,232港元)之後逃去。不幸的是，店員送院搶救後，最終不治。

美媒報道，事發於上月25日，地點是俄勒岡州波特蘭市的酒類商店Bins and Barrels。53歲店員賈森‧海(Jason Hay)工作時，在收銀櫃枱後突然心臟病發倒地。從閉路電視畫面可見，賈森躺在地上，有3人走進櫃枱協助，但其一中名穿黑色外套的男子幫忙遞上物品，看似聽從另一人的指示急步走開，事後才發現他只是假裝救人，趁機行劫。

店內倉庫的閉路電視拍到，這名男子翻找倉庫內的辦公桌櫃桶和貨架，把貨品放進自己的背包。仔細再看他的「救人」畫面，原來他給另一人遞過物品後，偷偷「摷」賈森的褲袋，疑似偷竊。
 

事件中心臟病發去世的店員賈森。(互聯網) 男子起初與兩人協助病發倒地的店員。(互聯網) 男子假裝協助，給另一人遞上物品。(互聯網) 男子趁其他人忙亂，偷偷摷店員的褲袋。(互聯網) 男子聽從經理指示，去倉庫取店員的袋子。(互聯網) 男子聽從經理指示，去倉庫取店員的袋子。(互聯網) 男子進倉庫後，翻找辦公桌櫃桶。(互聯網) 男子進倉庫後，翻找辦公桌櫃桶。(互聯網) 男子在倉庫後翻找貨架偷東西。(互聯網) 男子在倉庫後翻找貨架偷東西。(互聯網) 死者賈森(左)。(互聯網) 事發的酒類商店。(互聯網) 死者賈森(右)。(互聯網)

店舖經理毛雷爾(Michelle Maurer)受訪表示，當時大家都忙著將賈森送上救護車，他請這名男子幫忙去倉庫取賈森的袋子，沒想到他趁眾人忙亂之際，在店內搜刮財物。他們翌日翻看閉路電視才發現男子的惡行，經點算，手提電腦和現金等被偷走。

報道指，賈森病情嚴重，留院一周後不治。男子「趁病打劫」，得手後逃之夭夭，警方至今仍未捉到他。

賈森的妹妹表示，兄長生前會努力記住每一位顧客，如果兄長還在世，他一定認得疑犯，「可悲的是，疑犯是他認識、信任的人」。

