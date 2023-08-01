保加利亞18歲女子遭前男友割傷逾400次 打斷鼻兼剃光頭 數千人上街抗議(有片)

保加利亞一名18歲女子自述一個月前遭前男友暴力對待，身體被割傷超過400道、鼻子被打斷、頭髮被剃光，遭施虐程度震驚全國。數千人周一(7月31日)上街示威，抗議女性遭受暴力對待。

保加利亞國家電台等媒體報道，在保加利亞，抗議對女性施以暴力的集會很罕見，但這次有約5,000人在首都索菲亞(Sofia)示威，其他城市也有人上街響應。

家暴案｜法院認為受害人傷勢「輕微」

案發於中部城市斯塔拉薩戈拉(Stara Zagora)，受害人的鼻子被打斷後，再被綁起，身體和臉部被前男友持刀割傷超過400次，頭髮也被剃光。但法院審理後，認為女子傷勢「輕微」，沒有下令拘留她的26歲前男友。

其後警方在輿論壓力下，以傳送威脅性手機訊息給受害女子為由拘捕涉案男子，但他否認曾暴力對待女方。

家暴案｜民眾：不要再有受害者

在索菲亞，民眾舉著寫上「不要再有下一個女性(受害)」的抗議標語，要求司法改革、加強保護女性等。

33歲畫家Ivan受訪表示：「對於家庭暴力的容忍，以及執法機關效能不彰，都必須改變。(儘管目前)情況已開始有轉變，但社會仍需要出一份力。」