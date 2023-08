保加利亞18歲女子遭前男友割傷逾400次 打斷鼻兼剃光頭 數千人上街抗議(有片)

家暴案|保加利亞拒絕批准保護女性國際公約

根據警方數據,今年1月到3月已有18名女性遭殺害,且疑似死於她們認識的男性手上。但關注團體估計受害者遠不只這些,他們一直努力推動修法,希望加強保護女性免受伴侶或前伴侶虐待。

保加利亞迄今拒絕批准《伊斯坦布爾公約》(Istanbul Convention),又稱《歐洲理事會防止和反對針對婦女暴力和家庭暴力公約》(Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence)。

歐盟今年6月批准這項公約,使得仍未批准的成員國更有必須跟進的義務。保加利亞2007年加入歐盟,但索菲亞政府和其他未批准公約的國家反對在公約中使用「性別」(gender)一詞。