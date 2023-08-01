保加利亞18歲女子遭前男友割傷逾400次 打斷鼻兼剃光頭 數千人上街抗議(有片)

保加利亞一名18歲女子自述一個月前遭前男友暴力對待，身體被割傷超過400道、鼻子被打斷、頭髮被剃光，遭施虐程度震驚全國。數千人周一(7月31日)上街示威，抗議女性遭受暴力對待。
保加利亞國家電台等媒體報道，在保加利亞，抗議對女性施以暴力的集會很罕見，但這次有約5,000人在首都索菲亞(Sofia)示威，其他城市也有人上街響應。
家暴案｜法院認為受害人傷勢「輕微」
案發於中部城市斯塔拉薩戈拉(Stara Zagora)，受害人的鼻子被打斷後，再被綁起，身體和臉部被前男友持刀割傷超過400次，頭髮也被剃光。但法院審理後，認為女子傷勢「輕微」，沒有下令拘留她的26歲前男友。
其後警方在輿論壓力下，以傳送威脅性手機訊息給受害女子為由拘捕涉案男子，但他否認曾暴力對待女方。
家暴案｜民眾：不要再有受害者
在索菲亞，民眾舉著寫上「不要再有下一個女性(受害)」的抗議標語，要求司法改革、加強保護女性等。
33歲畫家Ivan受訪表示：「對於家庭暴力的容忍，以及執法機關效能不彰，都必須改變。(儘管目前)情況已開始有轉變，但社會仍需要出一份力。」
家暴案｜保加利亞拒絕批准保護女性國際公約
根據警方數據，今年1月到3月已有18名女性遭殺害，且疑似死於她們認識的男性手上。但關注團體估計受害者遠不只這些，他們一直努力推動修法，希望加強保護女性免受伴侶或前伴侶虐待。
保加利亞迄今拒絕批准《伊斯坦布爾公約》(Istanbul Convention)，又稱《歐洲理事會防止和反對針對婦女暴力和家庭暴力公約》(Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence)。
歐盟今年6月批准這項公約，使得仍未批准的成員國更有必須跟進的義務。保加利亞2007年加入歐盟，但索菲亞政府和其他未批准公約的國家反對在公約中使用「性別」(gender)一詞。