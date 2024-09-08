做gym注意！韓女做腿推機中途玩電話 踏板重擊臉部致腦震盪

到健身室做gym，使用各種器械時應該時刻注意安全。南韓一名女子早前使用「腿推機」，中途停下休息時滑手機，疑因未固定好腳踏板，懸著40公斤重槓片的腳踏板突然滑落，剛好重重擊中女子的臉部，導致腦震盪。
事發於京畿道果川市健身室
據JTBC電視節目報道，事發於上月13日晚，該名40多歲女子在京畿道果川市某健身室做運動，使用腿推機時將槓片加到左右各20公斤、共40公斤。從閉路電視片段可見，女子開始躺著用雙腳將踏板前後推動，鍛鍊腿部線條。
遭踏板「打臉」
做了一輪運動覺得疲累，她便用雙腳將踏板推至頂端，但看來沒有將其穩妥地鎖好，即坐著滑手機。此時，兩側共重40公斤的槓片加上踏板，突然從上方快速滑落，不偏不倚地重砸女子臉部。
健身室竟要求當事人付違約金
如此遭迎頭重擊，女子即時痛得雙手掩面、向後跌坐，女教練立即上前查看，不久後將她送院。經檢查後，女子被診斷為腦震盪，且對意外留陰影，至今猶有餘悸。
健身器材疑出現問題導致顧客受傷，報道指，健身室方面拒絕負上責任，更指摘該名會員使用腿推機時「操作不慎」，用完後未將踏板固定好，才會造成意外。女子要求退款時，負責人不僅拒絕道歉，還以操作器械不慎為由，要求她繳付違約金。