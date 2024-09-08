做gym注意！韓女做腿推機中途玩電話 踏板重擊臉部致腦震盪

到健身室做gym，使用各種器械時應該時刻注意安全。南韓一名女子早前使用「腿推機」，中途停下休息時滑手機，疑因未固定好腳踏板，懸著40公斤重槓片的腳踏板突然滑落，剛好重重擊中女子的臉部，導致腦震盪。

事發於京畿道果川市健身室

據JTBC電視節目報道，事發於上月13日晚，該名40多歲女子在京畿道果川市某健身室做運動，使用腿推機時將槓片加到左右各20公斤、共40公斤。從閉路電視片段可見，女子開始躺著用雙腳將踏板前後推動，鍛鍊腿部線條。