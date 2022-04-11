健力士世界紀錄｜埃及單腳男水中連破2項紀錄(有片)

一名在電單車意外中失去一條腿的埃及男子，曾經經歷憤怒和沮喪，更曾患上抑鬱症，日前一連打破兩項健力士世界紀錄，他希望藉今次成就，激勵其他人克服障礙。

根據健力士世界紀錄發表的聲明，31歲的 Omar Hegazy一口氣在水下游了56.48米打破了「一口氣在水下游泳最長距離」，並用腳蹼一口氣遊了76.7米打破了「用腳蹼一口氣在水下游泳最長距離」，這兩項記錄都屬於LA1類別，即是指定單側膝蓋以上截肢者成就項目。

動力是「已經沒有甚麼可失去」

Omar Hegazy在2015年，發生一宗電單車意外，他被卡車輾過，Omar Hegazy 指：「當醫生提出截肢的最終建議時，我非常平靜。我要求立即手術並對剩餘肢體進行整容截肢」他自此失去了左腳。出院後，他的生活有翻天覆地的轉變，他說有一段時間的抑鬱症，但在 2021 年，他閱讀接受類似截肢者的運動創舉後獲得啟發。

Omar Hegazy指，一開始的動力來源是「我已經沒有甚麼可失去的了」，他是因為生氣才開始游泳，但找到了一種方法來發洩憤怒和沮喪，而且感到非常自由和有能力。他說，希望健力士世界紀錄稱號能夠激勵其他人克服障礙，並提醒人們「神奇就在你身邊，你只需要睜大眼睛」。