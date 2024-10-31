健身意外｜英大學生Smith Machine重訓　撞頭當場身亡

綜合多家英媒報道，21歲的Mohammed Farraj是英國東安格利亞大學（UEA）醫學院大學二年級學生。當地時間10月16日晚上7時多，他在學校健身房使用史密斯訓練器時出現意外，該名大學生頭部遭到重創，在一聲巨響後倒在地板上，當場身亡。

近日，英國一名21歲男大學生在健身房重訓時頭部遭重創，當場倒地不起，經搶救無效身亡。據悉，他所使用的史密斯訓練器（Smith Machine）在健身房十分常見，警方調查後宣布這宗健身意外死亡事件為意外。

驗屍後死因為頭部外傷

據報事發後，該健身房2名健身者立刻通知救護車，並嘗試對Mohammed Farraj進行心肺復甦術（CPR） 。隨後工作人員和醫護人員趕到現場，但未能救回他的性命。

據當地警方聲明，Mohammed Farraj的死亡是意外。法醫驗屍後指Mohammed Farraj的死因為「頭部外傷」。

Mohammed Farraj的家人表示，Mohammed Farraj生前非常健康，並稱據了解其死亡與設備的故障無關。該健身房在事發後關閉。

據悉，史密斯訓練器在健身房十分常見，因其發明者史密斯（Rudy Smith）而得名，可協助健身者使用槓鈴做出深蹲動作，也是初學者經常使用的器材之一。