全球最高與最矮狗狗最萌約會　身高相差近1米兩日變好朋友(有片)

今年4月，住在愛荷華州的大丹犬與來自佛羅里達的芝娃娃犬，參與了一場特殊的見面會，因為牠們分別是健力士世界紀錄現存最高和最矮的狗狗。雖然他們的體型差距極大，但在短短兩日就變成好朋友，度過一段愉快時光。

綜合報道，7歲大丹犬「Reginald」身高1.007 米，是世界紀錄「現存最高狗隻(雄性)」；4歲芝娃娃「Pearl」身高僅9.14厘米，則是「現存最矮狗隻」紀錄保持者。兩隻狗狗於 4 月 4 日在 Reginald 的家中舉行見面會，首次碰面時，相差近1米的身高無阻牠們溝通，牠們互相嗅聞並興奮地搖尾巴，迅速打破距離感。Reginald 小心翼翼地趴下以對齊Pearl的視線，Pearl亦無怕陌生、活潑地在牠巨大的前腿間來回跑動，之後牠們開始在房子裡探險，並躺在雷吉納的專用特大軟墊上打哈欠休息，後來還一起前往庭院散步玩耍。