全球最高與最矮狗狗最萌約會　身高相差近1米兩日變好朋友(有片)

今年4月，住在愛荷華州的大丹犬與來自佛羅里達的芝娃娃犬，參與了一場特殊的見面會，因為牠們分別是健力士世界紀錄現存最高和最矮的狗狗。雖然他們的體型差距極大，但在短短兩日就變成好朋友，度過一段愉快時光。
綜合報道，7歲大丹犬「Reginald」身高1.007 米，是世界紀錄「現存最高狗隻(雄性)」；4歲芝娃娃「Pearl」身高僅9.14厘米，則是「現存最矮狗隻」紀錄保持者。兩隻狗狗於 4 月 4 日在 Reginald 的家中舉行見面會，首次碰面時，相差近1米的身高無阻牠們溝通，牠們互相嗅聞並興奮地搖尾巴，迅速打破距離感。Reginald 小心翼翼地趴下以對齊Pearl的視線，Pearl亦無怕陌生、活潑地在牠巨大的前腿間來回跑動，之後牠們開始在房子裡探險，並躺在雷吉納的專用特大軟墊上打哈欠休息，後來還一起前往庭院散步玩耍。
Reginald謹慎呵護 Pearl毫不畏懼高大
Reginald的主人透露，Reginald其實是原本一胎中的「迷你狗」，但自領養以來便不停長高，長至成年時已遠超其他大丹犬，最終獲得最高狗隻的認證，笑言「牠的樣子高貴，但其實像個愛撒嬌的嬰兒，非常活潑，會用聲音表達需求。」至於Pearl則是一隻個性鮮明的雌性芝娃娃。牠的主人表示，Pearl的家族有「短小基因」，其已故的姨姨Milly曾是最矮狗隻的紀錄保持者。Pearl出生時只有1安士，主人指：「牠雖小，但個性十足。牠愛打扮，每天都會用爪子選自己想穿的衣服。」
兩天的相處中，Reginald和Pearl在屋內和農場周邊自由活動，有時爭玩具，有時又互相追逐，極為投契。Reginald對於Pearl這樣的小體型顯得特別謹慎；而Pearl則毫不畏懼高大的Reginald，反而主動靠近，毫無距離感。今次相聚成為兩隻狗狗的快樂回憶，同時亦成為身高差距最萌的約會。
🐾 World’s Tallest & Shortest Dogs Have the Cutest Playdate! 🐕📏— NETSNIX (@NetSnix) May 2, 2025
Meet Reginald (3’3” Great Dane) & Pearl (3.59” Chihuahua)—3 feet apart in height but instant BFFs!
Despite their extreme size difference, these record-holding pups bonded instantly.
Reggie even lowered himself… pic.twitter.com/NAZM8t5WHQ