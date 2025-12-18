加國研究：北極熊媽媽罕見收養「孤兒」45年僅13宗 給幼熊生存機會(有片)

加拿大研究員3月時在西哈德遜發現北極熊媽媽帶著一隻小熊，至最近數周，看到牠照顧多一隻幼熊，似是收養了牠。(互聯網)

加拿大研究員近日觀察到一宗罕見的北極熊「收養」個案，並拍攝到野生北極熊媽媽帶著自己的孩子，同時照顧一隻「孤兒」幼熊。

45年僅記錄13宗收養案例

加拿大環境及氣候變化部科學家理查森(Evan Richardson)表示：「北極熊收養幼熊的情況十分罕見。我們在過去45年的族群研究中，只記錄到13宗案例。」

研究員在加拿大曼尼托巴省邱吉爾(Churchill)附近、西哈德遜灣(Western Hudson Bay)一年一度的北極熊遷徙期間拍攝。邱吉爾有「世界北極熊之都」之稱。

研究員在3月春季時首次遇見這隻北極熊媽媽，當時牠剛離開產下幼熊的洞穴，身邊只有一隻幼熊，且已被標記耳牌，這是研究族群時的常見做法。