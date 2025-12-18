加國研究：北極熊媽媽罕見收養「孤兒」45年僅13宗 給幼熊生存機會(有片)

加拿大研究員近日觀察到一宗罕見的北極熊「收養」個案，並拍攝到野生北極熊媽媽帶著自己的孩子，同時照顧一隻「孤兒」幼熊。
45年僅記錄13宗收養案例
加拿大環境及氣候變化部科學家理查森(Evan Richardson)表示：「北極熊收養幼熊的情況十分罕見。我們在過去45年的族群研究中，只記錄到13宗案例。」
研究員在加拿大曼尼托巴省邱吉爾(Churchill)附近、西哈德遜灣(Western Hudson Bay)一年一度的北極熊遷徙期間拍攝。邱吉爾有「世界北極熊之都」之稱。
研究員在3月春季時首次遇見這隻北極熊媽媽，當時牠剛離開產下幼熊的洞穴，身邊只有一隻幼熊，且已被標記耳牌，這是研究族群時的常見做法。
幾個月後 北極熊媽媽多了一個孩子
直至數周前，研究員再次發現這隻母熊，卻看到牠身邊多了一隻沒有耳牌的幼熊。理查森表示：「我們再檢視資料，才意識到牠收養了一隻幼熊。」這是最近數十年研究人員在該區觀察約4,600隻北極熊中，第13宗母熊收養孤兒案例。
母熊將孤兒視如己出
研究員拍攝的影片顯示，兩隻幼熊在白雪茫茫的地域中張望，母熊在後方來回踱步。另有畫面可見，一隻幼熊急忙跑向一大一小兩隻熊，跟牠們會合。
研究員：令人感動
這兩隻幼熊年齡約10至11個月，預料將持續跟隨母熊生活，直到約2歲半左右。研究員尚未清楚被收養幼熊生母的遭遇。理查森指出，有母熊照顧，將大幅提高這幼熊存活至成年的機率。他說：「知道這隻雌性北極熊正在照顧這隻幼熊，並讓牠有存活的機會，令人感動。」
北極熊母性很強
理查森指出：「雌性北極熊是非常稱職的媽媽，牠們天生具有強烈的母性，當苔原上出現孤單哭叫的幼熊時，牠們往往會把幼熊收留照顧。」