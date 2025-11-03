加州72歲翁住酒店淋浴滾燙 活活淥死 家人施救心痛他皮膚脫落

入住酒店，洗澡時應注意水溫，小心調校溫度，以免發生意外。美國一名72歲老翁入住加州聖何塞一間酒店，洗澡時水溫竟高達攝氏56至57度(華氏134至136度)，滾燙的熱水不停沖到他身上，淥到他皮膚脫落，最終傷重死亡。

一家人原本開心參加孫女畢業禮

加州KTLA等媒體報道，事發於今年5月，家屬至10月入稟加州法院控告涉事酒店淋浴水溫過高，導致老翁死亡。事發當天，72歲的約翰遜(Terril Johnson)與家人從洛杉磯駕車前往聖何塞，參加他孫女的畢業禮，到埗後，一家人入住當地Marriott Inn & Suites酒店。