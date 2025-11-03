加州72歲翁住酒店淋浴滾燙 活活淥死 家人施救心痛他皮膚脫落

入住酒店，洗澡時應注意水溫，小心調校溫度，以免發生意外。美國一名72歲老翁入住加州聖何塞一間酒店，洗澡時水溫竟高達攝氏56至57度(華氏134至136度)，滾燙的熱水不停沖到他身上，淥到他皮膚脫落，最終傷重死亡。
一家人原本開心參加孫女畢業禮
加州KTLA等媒體報道，事發於今年5月，家屬至10月入稟加州法院控告涉事酒店淋浴水溫過高，導致老翁死亡。事發當天，72歲的約翰遜(Terril Johnson)與家人從洛杉磯駕車前往聖何塞，參加他孫女的畢業禮，到埗後，一家人入住當地Marriott Inn & Suites酒店。
入稟狀：熱水幾乎把約翰遜活活淥死
隨後，約翰遜到浴室淋浴，他打開水龍頭，未料水溫竟高達華氏134至136度。對此，家屬在提交法院的入稟狀中形容，「熱水幾乎把約翰遜活活淥死」。
老翁浸在滾水中 家人無法立即救出
約翰遜遲遲未出來，孫女察覺不妥，便進浴室查看，發現約翰遜已失去知覺、半身浸在浴缸中，因熱水滾燙，家人無法立即將他拉出。入稟狀指，「家人竭力搶救時，被迫眼睜睜地看著約翰遜的皮膚從身上脫落，畫面觸目驚心」。當時，約翰遜的兒子、媳婦和3個孫女都在場，包括翌日將參加畢業禮的孫女。
加州法例限制淋浴水溫
事後，驗屍結果顯示，約翰遜全身超過33%皮膚嚴重燙傷，導致死亡。《洛杉磯時報》指，加州法例規定，「獨立淋浴和浴缸淋浴的水溫不得超過華氏120度(約攝氏49度)」，家屬指，當時約翰遜淋浴的水溫達134至136度，入稟狀強調，「這並非單一偶然事件，而是酒店嚴重疏忽且沒履行基本安全義務的直接後果」。