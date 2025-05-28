加拿大百貨Hudson's Bay將結業 超過8000員工失業

加拿大歷史最悠久的連鎖零售百貨公司Hudson's Bay在5月26日晚間公布，將在6月1日完成結業大拍賣並關閉所有門市，屆時將裁員8,347人，佔公司員工總數89%。

文件顯示，在清盤之前，Hudson's Bay在其96家門市、4個配送中心和總部共僱用9,634名員工。大規模裁員後，剩餘的1,017名員工中，預計將有899名員工在6月15日被裁員，屆時配送中心也將關閉。最後的118名員工將依據加拿大《公司債權人安排法》協助清算公司。

Hudson's Bay355年歷史

這家擁有355年歷史的加拿大零售巨頭，自1670年成立以來一直是該國指標性企業，在全加拿大各地都設有門市。然而，近年來面臨客流量下降和電商的激烈競爭，公司於今年3月宣布，除非找到替代解決方案，否則將對其門市進行全面清盤。