南韓戒嚴風波｜尹錫悅被禁出境 「戒嚴軍」團長︰我們被前防長利用(更新)

南韓戒嚴風波後，韓聯社報道，當地警方對總統尹錫悅等11名涉及戒嚴令人士立案調查，並表示考慮禁止尹錫悅出境，亦不排除向尹錫悅問話。國防部表示，目前軍隊統率權仍歸總統所有。（路透社資料圖片）

南韓戒嚴風波後，韓聯社報道，當地警方對總統尹錫悅等11名涉及戒嚴令人士立案調查，並表示考慮禁止尹錫悅出境，亦不排除向尹錫悅問話。國防部表示，目前軍隊統率權仍歸總統所有。直至下午，反貪機構「高級公職人員犯罪處」主管表示，已經指示人員尋求對尹錫悅的出境禁令，法務部隨即宣布已經針對尹錫悅下達「限制出境」指令，以調查在發布戒嚴、涉及內亂罪等相關嫌疑。 檢察廳緊急戒嚴特別調查本部今早派出50名調查員及檢察官，到京畿道國防部防間諜司令部等地進行扣押搜查，確保獲取緊急戒嚴期間相關的資料。

陸軍特種部隊707團在緊急戒嚴期間被部署到國會，團長金炫兌表示，特種部隊是被前防長金龍顯利用的受害者，他就事件致歉，並宣布離開軍隊。特種部隊一般都會保密身份，但金炫兌今日在記者會上沒有戴口罩和墨鏡，更佩戴名牌現身。他表示，自己是一個無能、不負責的指揮官，將隊員逼上絕境，如果說特種部隊有罪，就是聽從了無能指揮官的指示，作為民主法治國家的軍人，會承擔所有責任，並自我問責離開部隊。

另外，最大在野黨共同民主黨將再次發起針對尹錫悅的彈劾案，將於星期四呈報至國會全體會議，星期六表決。共同民主黨發言人還將在明日舉行的國會全體會議上，就上星期緊急戒嚴事態，另行彈劾法務部長朴性載和警察廳長趙志浩，並在星期四舉行的國會臨時會議首次全會上，表決彈劾案。另外，共同民主黨今日發起查明戒嚴事態真相的「內亂獨檢法」和針對第一夫人的「金建希獨檢法」。發言人表示，若這兩項法案能獲得快速處理，可以在星期四的全體會議上表決。

李在明警告 尹錫悅不下台恐衝擊經濟

共同民主黨黨魁李在明警告，戒嚴令事件的政治影響正引起金融市場波動，並可能對經濟和半導體造成不可逆轉的傷害，呼籲執政黨加入彈劾尹錫悅的投票。

