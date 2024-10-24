印尼總統私下竟是溫柔貓奴！愛貓有專車出門 IG 66萬追隨者（有片）

英國唐寧街1號有Larry，如今印尼的總統官邸也有一隻「第一貓」！原來新任總統蘇比安托（Prabowo Subianto）也是一位貓奴，愛貓波比（Bobby）不但擁有一輛繡有名字的專屬推車，還有自己的IG帳號，看得出來備受寵愛。

2017年領養Bobby

印尼總統蘇比安托在10月20日宣誓就職，成為印尼第8任總統。今年73歲的他平日不苟言笑看起來相當嚴肅，但私下其實是位不折不扣的貓奴。據《星洲網》報道，蘇比安托的愛貓波比是一隻白底虎斑，是他在2017年時領養的。蘇比安托相當寵愛波比，不但為牠準備各式貓跳台和玩具，甚至還有一輛繡有牠大名的專屬推車，好讓牠可以隨時跟爸爸出門。

不僅如此，波比也有自己的IG帳號，裡面記錄了牠許多可愛照片影片。而其中一篇為蘇比安托慶生的影片中，可以看到波比在總統辦公室的桌上好奇地走來走去，而蘇比安托則是溫柔地看著牠，抱著波比的模樣就像個慈愛的父親。可愛互動也讓印尼許多喜愛動物的民眾覺得溫馨。