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國際
2024-08-30 07:00:00

東京一公司請11隻貓員工為同事減壓　研究：可帶來幸福感

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東京一公司請11隻貓員工為同事減壓　研究：可帶來幸福感（am730製圖）

東京一公司請11隻貓員工為同事減壓　研究：可帶來幸福感（am730製圖）

上班上久了，你是否會感到煩悶疲倦？日本一家系統公司Qnote想出奇招，聘用11隻「貓員工」為同事減壓，有毛孩當「同事」，果然士氣大振，透過與貓互動，公司內部關係也能更加順暢。

據日本《每日新聞》8月27日報道，東京一家名為Qnote的系統工程公司，有11名不尋常的「貓員工」，負責安撫人類同事，同時也負責社群媒體上的公關工作。「貓員工」工作內容包括賣萌、在窗邊打盹，在忙碌的工作日「騷擾」人類同事，且都是「有職位的」，既有部門主任，也有秘書、課長、部長等。

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東京公司Qnote請11隻貓員工，みい15歲。 東京公司Qnote請11隻貓員工，さくら任職主任。 東京公司Qnote請11隻貓員工，りぼん任職係長。 東京公司Qnote請11隻貓員工，ちまき任職秘書。 東京公司Qnote請11隻貓員工，はな任職課長。 東京公司Qnote請11隻貓員工，ふたば任職會長。 東京公司Qnote請11隻貓員工，みるく任職部長。 東京公司Qnote請11隻貓員工，チャコ約11歲。 東京公司Qnote請11隻貓員工，ごまお約10歲。

公司稱僱用貓咪好處多

報導指出，Qnote成立於2003年，隔年就招收了第一名「貓員工」，是附近一家壽司店裡的流浪貓「雙葉」。公司稱僱用貓咪好處很多，透過照顧這些毛孩同事，人類員工之間能夠做到積極溝通，縮短人與人間距離。

26歲不養貓的員工五十嵐由紀在接受採訪時微笑表示，「我們大多數時間都坐在電腦前，貓咪來打擾時，正好能讓我們稍微轉換一下節奏」。

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東京株式会社qnote公司，11隻貓為員工減壓。 東京株式会社qnote公司，11隻貓為員工減壓。 東京株式会社qnote公司，11隻貓為員工減壓。 東京株式会社qnote公司，11隻貓為員工減壓。 東京株式会社qnote公司，11隻貓為員工減壓。 東京株式会社qnote公司，11隻貓為員工減壓。 東京株式会社qnote公司，11隻貓為員工減壓。 東京株式会社qnote公司，11隻貓為員工減壓。

鶴田信行︰工作不應該是忍耐

4年前，公司購買了一棟4層樓的辦公大樓，並增加了貓咪步道等設施，優化了「貓員工」工作環境。公司執行長55歲的鶴田信行認為「工作不應該是忍耐，而應該在一個更自由的環境中以靈活的思維來完成」。

報導稱有研究表明，貓咪可以刺激催產素和血清素的分泌，帶給人幸福感。貓咪的獨立性是其吸引人的一大特點。透過與貓互動，公司內部關係也能更加順暢。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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