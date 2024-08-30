東京一公司請11隻貓員工為同事減壓 研究：可帶來幸福感（am730製圖）

公司稱僱用貓咪好處多 報導指出，Qnote成立於2003年，隔年就招收了第一名「貓員工」，是附近一家壽司店裡的流浪貓「雙葉」。公司稱僱用貓咪好處很多，透過照顧這些毛孩同事，人類員工之間能夠做到積極溝通，縮短人與人間距離。 26歲不養貓的員工五十嵐由紀在接受採訪時微笑表示，「我們大多數時間都坐在電腦前，貓咪來打擾時，正好能讓我們稍微轉換一下節奏」。 美國有貓貓片電影節入戲院專睇喵星人 負責人一年睇萬五條片揀蟀