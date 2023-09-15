印度喀拉拉邦「立百病毒」奪2命　學校及公共交通暫停運作防擴散

記者陳怡伶／綜合報道

印度南部喀拉拉邦（Kerala）自8月底再度爆發立百病毒(Nipah Virus, NiV) 疫情，目前已造成2死。當局緊急為700多人進行病毒檢測，並自13日起關閉了部分學校、辦公室，並暫停公共運輸，以防止疫情蔓延。

綜合《路透社》與《CNN》報道，當地一名衛生官員表示，醫院仍有2名成人和1名兒童因感染病毒正在接受救治，另有包含153名醫護人員的706人已接受病毒檢測，但檢測結果目前尚未出爐。

死亡率高但傳染性較低

喀拉拉邦首長維杰安（Pinarayi Vijayan）表示：「當局將對更多人進行檢測，並提供隔離設施。」他同時也要求人們在未來10天避免在科澤科德（Kozhikode）地區進行公共集會。

報道稱，這是喀拉拉邦自2018年以來第4次爆發立百病毒，8月30日以來已有2名感染者死亡，當局在科澤科德地區至少8個村莊設立隔離區。官方表示，在喀拉拉邦檢測到的是孟加拉變異病毒，這類變異病毒死亡率高，並且會人傳人，但傳染性較低。