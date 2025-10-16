印度巴士起火多人跳車逃生 20死多人重傷

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）賈沙梅爾至焦特布爾的公路上，一輛行駛中的空調巴士突然起火，造成約20人死亡，另有多名乘客受傷送院。事發當時車上載有57名乘客，初步調查顯示，起火原因疑似為巴士電路短路所致。
根據賈沙梅爾地區行政長官辛格（Pratap Singh）表示，這輛私營公司的空調巴士於10月14日下午3時從賈沙梅爾出發前往焦特布爾，行駛約20公里後，在泰亞特村（Thaiyat）附近，巴士後方突然冒出濃煙，隨後迅速被火焰吞噬。目擊者指出，當時有乘客為逃生紛紛從行駛中的巴士跳車逃生。
部分乘客大面積燒傷
據當地消息來源透露，部分乘客燒傷面積高達70%。救援人員出動三輛救護車，將傷者送往賈沙梅爾的賈瓦哈爾醫院救治，隨後再轉送至焦特布爾接受進一步治療。
拉賈斯坦邦首席部長夏爾馬（Bhajan Lal Sharma）已趕赴賈沙梅爾視察災情。他在社交平台X發文表示：「賈沙梅爾巴士起火事件令人心碎，對這悲劇事故的受害者致上深切哀悼。已指示相關單位確保傷者獲得妥善治療，並為受影響民眾提供一切可能的協助。」
地區行政長官已開通緊急求助專線，呼籲死者家屬前來協助辨認遺體。當局已展開進一步調查，以釐清詳細事故原因。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章