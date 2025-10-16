印度巴士起火多人跳車逃生 20死多人重傷

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）賈沙梅爾至焦特布爾的公路上，一輛行駛中的空調巴士突然起火，造成約20人死亡，另有多名乘客受傷送院。事發當時車上載有57名乘客，初步調查顯示，起火原因疑似為巴士電路短路所致。

根據賈沙梅爾地區行政長官辛格（Pratap Singh）表示，這輛私營公司的空調巴士於10月14日下午3時從賈沙梅爾出發前往焦特布爾，行駛約20公里後，在泰亞特村（Thaiyat）附近，巴士後方突然冒出濃煙，隨後迅速被火焰吞噬。目擊者指出，當時有乘客為逃生紛紛從行駛中的巴士跳車逃生。