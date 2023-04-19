印度神童同門開金口 4月恐爆血光之災 警告3災禍難逃

有神童稱號的印度預言家阿南德（Abhigya Anand），經常精準預言全球大事，然而，與他同門派的台灣吠陀占星權威李靜唯，不久前預言2月會爆發大地震後，土耳其就發生7.8級強震，而她近日也在FB的1篇貼文中提到有關4月下旬的星象，同時也在文中警告，除了極端天氣造成乾旱缺水恐會更嚴重外，與交通運輸有關的血光災難也是不得不防。

李靜唯近日在臉書的1篇貼文中提到，全球在經歷短暫的平靜後，將從4月下旬進入火氣沖天，且指出，在4月14日時所會合的行星都屬「分離行星」。因此，李靜唯表示，不論是烏俄戰爭或其他地緣政治緊繃的國家，都要注意某些極權國家領袖之起心動念，因為這些皆有可能牽動全球恐慌的神經，李靜唯也警告，屆時到了4月20日時，會進入禍不單行且罕見的「複合日食」，而到了21日時則是進入水逆。

印度神童阿南德經常精準預言全球大事。（YouTube）

最後，李靜唯提到，受到水逆的影響，屆時舉凡與人際關係、溝通有關的服務業或是醫療資源短缺的問題都可能層出不窮，同時也表示，屆時堪稱「火上加火」，不僅要小心從去年頻繁發生的地震及火災，同時也要留意極端天氣造成乾旱缺水的狀況恐可能會越來越嚴重、與交通運輸有關的血光災難也需要慎防。

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