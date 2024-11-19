印度神童預言台灣2025年8月前地震：模規如2004年或2011年

知名印度占星師「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）近日接受吠陀占星專家李靜唯專訪時，提醒台灣人在2025年需特別注意地震與詐騙風險。他指出，儘管不會如部分日本專家所預測的「南海超級大地震」般嚴重，但台灣可能出現如2004年或2011年規模的地震，尤其2025年8月前更需提高警覺。同時，印度神童強調需留意天然災害和地緣政治的潛在威脅。
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印度神童呼籲小心詐騙
印度神童阿南德又提到，2025年因土星與羅睺合相，心靈詐騙案件可能更加猖獗。他呼籲大家在選擇靈性導師時需謹慎，避免接觸傲慢或言行不一的虛偽人物，並提醒「靈性應保持純粹，不應被商業化」。
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印度神童曾準備預言特朗普勝出美國大選
專訪中，印度神童再次強調占星學結合天文學與靈性的本質，目的是幫助人們超越物質層面的問題。他認為真正的靈性導師應具備慈悲心，以佛陀為典範，並讚揚李靜唯老師的啟發性提問。他最後宣布，將推出中文課程，讓華人更深入了解印度占星學。 阿南德曾準確預言2019年新冠肺炎疫情及2024年美國大選結果，這次提醒大家警惕但不必過度恐慌。
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