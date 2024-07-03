印度退伍軍人跳瀑布炫技　朋友欲救無從目送被水流捲走(有片)

印度馬哈拉施特拉邦日前發生一宗悲劇。一名退伍軍人兼拳擊手在塔姆希尼河壇瀑布郊遊期間，一時興起，跳入瀑布上小湖炫技，詎料水流太急，幾次試圖游返岸上不果，同伴亦欲救無從，最終眼白白看著他被急流沖走。
綜合報道，退伍軍人兼拳擊手Swapnil Dhawde於上周六(6月29日)與健身室32名朋友結伴前往Plus Valley 郊遊，途經塔姆希尼河壇瀑布上方休息期間，他挑戰跳入瀑布上方小湖游泳，Dhawde跳入湖裡立即向一旁游去，惟水流湍急，將他一直推前，他多次試圖抓住湖邊石頭，但石頭濕滑未能抓實，最終樂極生悲，被瀑布沖下山谷，他的朋友亦欲救無從，只能眼睜睜看著他被急流沖走。
政府提醒：雨季期間河流湍急 戲水注意安全
事後，相關機關立即展開搜救行動，但截至目前仍未發現Dhawde的蹤跡。當地政府提醒民眾，雨季期間河流湍急，戲水時務必注意安全，以免發生意外。近日亦發生類似意外，周日(6月30日)有一家七口在避暑勝地羅納瓦拉瀑布(Lonavala waterfall)郊遊，惟水位突然上升，全家被水流沖走，最終3人死亡、2人失蹤、2人生還。
#Pune: Youth Swept Away in Tamhini Ghat Waterfall During Monsoon Outing— Punekar News (@punekarnews) July 1, 2024
Pune, 1st July 2024: A monsoon outing turned tragic when a youth from Pimpri Chinchwad was swept away in a waterfall in Tamhini Ghat. Swapnil Dhawde, who had gone with a group of 32 others from his gym,… pic.twitter.com/GfFs26msVo