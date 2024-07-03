印度退伍軍人跳瀑布炫技　朋友欲救無從目送被水流捲走(有片)

印度馬哈拉施特拉邦日前發生一宗悲劇。一名退伍軍人兼拳擊手在塔姆希尼河壇瀑布郊遊期間，一時興起，跳入瀑布上小湖炫技，詎料水流太急，幾次試圖游返岸上不果，同伴亦欲救無從，最終眼白白看著他被急流沖走。

綜合報道，退伍軍人兼拳擊手Swapnil Dhawde於上周六(6月29日)與健身室32名朋友結伴前往Plus Valley 郊遊，途經塔姆希尼河壇瀑布上方休息期間，他挑戰跳入瀑布上方小湖游泳，Dhawde跳入湖裡立即向一旁游去，惟水流湍急，將他一直推前，他多次試圖抓住湖邊石頭，但石頭濕滑未能抓實，最終樂極生悲，被瀑布沖下山谷，他的朋友亦欲救無從，只能眼睜睜看著他被急流沖走。