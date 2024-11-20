厄瓜多爾近60年最嚴重乾旱加劇山火 燒毀1萬200公頃森林 全國進入緊急狀態

南美洲國家厄瓜多爾（Ecuador）正經歷60年來最嚴重的乾旱。乾旱導致森林火災加劇，過去幾周已燒毀了大片土地，更使該國陷入能源危機。當局18日宣布全國進入為期60天的緊急狀態。 綜合《路透社》與《半島電視台》，厄瓜多爾國家風險管理秘書處透過聲明表示，由於森林火災、水資源短缺與乾旱，全國將進入緊急狀態。 山勢阻礙 消防員或需3小時才抵火場 風險管理部長卡里略（Jorge Carrillo）告訴當地電台，「整個國家正遭受這場已持續近120天的嚴重乾旱破壞」。他表示，使用空中支援力量來撲滅山火至關重要，因為發生火災的地區地勢崎嶇不平，在某些情況下，消防員需要3小時才能抵達火場。

南美洲多國森林山火 乾旱更造成能源危機，該國70%以上的電力來源都仰賴水力發電。政府自10月以來，不得不每日實施長達14小時的停電政策，以敦促民眾節約能源。 由於該地區遭受嚴重乾旱，巴西、哥倫比亞、委內瑞拉、玻利維亞和秘魯等南美洲國家也相繼發生創紀錄的森林火災。 美國太空總署（NASA）報告稱，今年7月至10月，從太空能看到該地區煙霧瀰漫，亞馬遜流域的河流水位在上個月跌至歷史低點。報道稱，自去年下半年以來，受到厄爾尼諾現象（El Nino）與氣候變遷影響，乾旱不斷惡化。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章