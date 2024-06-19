飛機餐原來唔准影？台男投訴國泰惹議 多間航空公司原來有一規定｜網上熱話

不少人搭飛機都會拍攝飛機餐，作為旅程中的記錄，台灣一名男子早前乘搭國泰航班時，也拿出手機準備拍攝，但他投訴空姐見狀「大聲制止」，稱不准錄影和拍到她們，令他感到受氣。但原來全球多間航空公司都有一個規定。 乘搭國泰商務艙的男事主，表示當日打開了手機的相機功能，然後便把手機放在一旁，等待飛機餐上桌後拍攝，但空姐看到隨即問他是否在錄影，指航班上禁止錄影，拍照則可以，但不能拍到機組人員。事主覺得空姐說話大聲、態度差，並認為有關規定不合理。

沒料事件曝光後，事主似乎「圍爐失敗」，不少網民都不撐他，究竟何解？

飛機餐｜網民認為事有蹊蹺︰一向有拍飛機餐都相安無事 不少網民異口同聲逆，自己搭飛機多年，一直以來都會拍攝飛機餐照片，從來沒有被空姐、空少阻撓，質疑男事主有隱瞞部分「劇情」之嫌，另有人又指「通常自己態度不好，就會說對方態度不好」。 果然，據報國泰回應事件時表示，當時男事主的鏡頭方向對著走廊，會拍到空服人員及其他乘客，空姐因有疑慮才跟他說明。原來今次的「誤會」並非出在「拍攝飛機餐」上，而是在於可能「拍到空服人員及其他乘客」。