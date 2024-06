飛機餐原來唔准影？台男投訴國泰惹議 多間航空公司原來有一規定｜網上熱話

飛機餐|多間航空公司 禁止乘客擅拍空姐空少

事實上,全球多間航空公司都有規定不能在機上隨便拍攝。有乘客表示,荷航(KLM)會在廣播中,提醒乘客不要拍攝任何機組人員,同樣的禁令也出現在該航空公司的機上雜誌中;卡航(Qantas)亦規定乘客,在拍攝機組人員(seek consent before filming or photographing Qantas Group staff)及其他乘客前,須事前徵求對方同意;澳洲維珍航空(Virgin Australia)則規定,在機上使用相機或攝影器材前時,須依從機組人員指示(must comply with the directions of flight crew),即空姐是有權阻止拍攝。

美國聯合航空(United Airlines)的政策亦訂明,乘客只能拍攝自己的「個人活動」(personal events),在未得對方同意下,不得拍攝機組人員及其他乘客(photography or recording of other customers or airline personnel without their express prior consent is strictly prohibited)。