國際分析｜拜登北約峰會上又有失誤？特朗普抽水邀再辯論

倘特朗普上台,勢將削減對烏克蘭的援助以迫使烏方停戰,甚至可能會與俄羅斯作政治交易。周二有報道指,有華府情報官員表示,目前並未觀察到俄羅斯在今屆美國大選的取向,跟過去兩屆有所改變(have not observed a shift in Russia’s preferences),言下之意是,俄方也希望特朗普當選,而其中一個原因正是「美國在烏克蘭問題上的角色」。

公開促退選議員增至7人「風險太高」

截至周三,有再多一名民主黨國會議員公開呼籲拜登退選,為新澤西州的眾議員謝里爾(Mikie Sherrill),她似是想動之以情,大讚拜登及其團隊是把國家放在首位的「直正公僕」,但正因為知道拜登非常關心國家的未來,故她希望拜登退選,讓民主黨另覓他人戰勝特朗普。她道出目前民主黨人想換馬的心聲︰「風險太高、威脅太真實」(The stakes are too high – and the threat is too real)。但據報目前民主黨內對於拜登應否退選仍陷分歧,參眾兩院部分議員周二在國會山莊舉行閉門會議後,仍未能就是否支持拜登出選達成共識。