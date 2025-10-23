國際分析｜日圓續貶值日本會點？高市早苗執政有隱憂

高市早苗日前當選日本首位女首相，而自她成為自民黨黨裁以來，外界對日本推動寬鬆財政金融政策的預期大幅上升，令日圓對美元和歐元等主要貨幣匯率明顯下跌。日圓貶值或進一步令進口物價上漲，日本政府在制定經濟政策上恐面臨艱難抉擇。另有分析認為，高市靠拉攏日本維新會才得以拜相，由於跟對方有不少分歧，且執政聯盟在國會仍屬少數，未來執政將面臨嚴峻挑戰，隨時又出現一位「短命首相」。 高市當選自民黨總裁後，不少投資者隨即調整策略，加大力度買入股票、拋售日圓。東京股市兩大股指近日屢創新高；東京外匯市場美元對日元匯率升至1比151區間，這一輪交易被日媒稱為「高市交易」。

加息可能性低 日圓續貶 日圓大幅貶值原因之一，是市場擔心高市拜相後會干預日本央行決策、阻止央行加息、延緩貨幣政策正常化步伐。去年秋天競選自民黨總裁時，高市曾斥日本央行加息是「愚蠢行為」。當選黨總裁後，她明確表示「無論是財政政策還是貨幣政策，必須承擔責任的都是日本政府」，央行只須考慮和實施最佳貨幣政策措施。外界普遍認為，日本央行本月底決定加息可能性大幅下降，以上這些都進一步加大日圓貶值趨勢。 近年日本物價續漲，截至今年8月，核心消費價格指數(CPI)已同比連升48個月。今年1至7月，核心CPI漲幅連續7個月保持在3%以上，如何應對物價已成為朝野最重視議題。專家普遍認為，若高市採取「安倍經濟學」式的擴張性財政和金融政策，物價恐進一步上升。

應付物價上漲措施 被指自相矛盾 高市日前在記者會重申，為應對物價上漲，新政府將迅速推動汽油稅及柴油稅下調。政府並將加強援助有困難的中小企和醫療護理機構、擴大對地方政府的財政撥款，以及透過減稅及擴大開支等積極財政政策，應付通脹及提振經濟。 但有日媒及專家質疑，高市的經濟政策自相矛盾。日本關西學院大學經濟學部教授加藤雅俊表示，高市打算「援助虧損中小企」的想法令人憂慮，指政府援助應用於激發企業活力，而非為「僵屍企業」續命。日本政策研究大學院大學教授竹中治堅指出，高市欲以削減汽油稅等應對物價上漲，但減稅乃屬財政擴張之舉，可能反而進一步推升通脹；若以應對物價上漲之名發放補助，同樣會刺激通脹。

「高市交易」下 民眾購買力仍跌 日本東洋大學教授野崎浩成則指，「高市交易」雖令股價上漲，令以日圓計價的資產價值增加，但日圓大幅貶值，實際結果是民眾購買力下降，尤其是那些未持有金融資產的民眾更慘。日本法政大學經濟學部教授小黑一正認為，日本未來物價上漲恐變成長期化，日圓貶值及進口物價上漲，將進一步擠壓民眾荷包。厚生勞動省數據顯示，截至去年底，因工資加幅追不上物價升幅，日本實際工資已連續3年同比下跌。今年以來情況未見改善，實際工資已同比連跌8個月。

至於在政治方面，自民黨本來在國會均無多數地位，但仍是第一大黨，與之前的執政夥伴公明黨相加，在兩院距離過半數席位都不太遠。但高市對「黑金」醜聞的處理，惹公明黨強烈不滿並決定「分手」，高市最終轉向拉攏日本維新會，以政策上作出一定讓步為代價與其結盟，才夠票上台。 與日本維新會聯合執政 安保政策或更右轉 日媒認為，以往自民黨與公明黨聯合執政時，立場相對溫和的公明黨尚能對安保政策作出一定制約；如今與立場更強硬的日本維新會合作，推進安保政策時可能進一步右轉。雙方在聯合執政協議中聲言，將提前修訂《國家安全保障戰略》等「安保三文件」，加快擴充軍備，並推動放寬武器出口限制；將設立獨立的對外情報機構，並加快推進「反間諜法」等立法。

茂木敏充任外相 或免外交政策太極端 高市本人的右翼及對華鷹派立場鮮明，過去曾多次參拜靖國神社，日前秋祭因預計即將上任、顧慮外交影響，才未有親身參拜。從入閣成員來看，高市任命多名保守派政治人物出任要職。內閣官房長官由前防衛大臣木原稔出任，他贊成修憲，去年時任防相時曾參拜靖國神社，成為日本戰敗投降日參拜該神社的首位在任防相；出任本屆防衛大臣的小泉進次郎，過去亦頻繁參拜靖國神社。至於出任外務大臣的茂木敏充，上月曾在競選自民黨總裁時大肆鼓吹「周邊威脅」，不過有專家認為其外交經驗豐富、與中美均打過交道，或可避免外交政策過於極端。