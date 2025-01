國際分析｜簽行政命令撤「出生公民權」特朗普趕絕雙非童有難度

該修正案訂明「在美國出生或歸化且受其司法管轄的所有人,是美國和其所居州份的公民」(All persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside)。1952年的《移民和國籍法》(The Immigration and Nationality Act)也定義了公民並包含類似說法。當中的例外情況是,在美國出生並具有外交豁免權的外國外交官的子女,不會獲得美國公民身份,因為他們不受美國司法管轄約束。

美國國土安全部估計,截至2022年1月,該國約有1,100萬名非法移民,有分析師料最新數字已增至1,300萬至1,400萬。特朗普除不滿這些非法移民在美國出生的子女獲得公民身份,亦抱怨來美產子的外國婦女,孩子也自動成為美國人。