國際分析｜美國芬太尼濫用 為何禁之不絕？又關中國事？

美國毒品|學者形容︰再想把魔鬼關進瓶子裡已太遲

第三波便是當前正在發生的芬太尼濫用。近年來,芬太尼類物質在美國癮君子群體中愈來愈流行。CDC數據顯示,從2021年8月至2022年8月,藥物過量使用奪去超過10萬人的生命,其中約三分二由以芬太尼為主的鴉片類藥物造成。

回顧上述三波濫用潮不難發現,被濫用藥物的成癮性一次比一次更強。而每一波濫用潮都是為下一波更嚴重的濫用做鋪墊,一次次加深美國的成癮性藥物依賴。

美國普林斯頓大學教授凱斯(Anne Case)和諾貝爾經濟學獎得主迪頓(Angus Deaton)曾在《美國怎麼了:絕望的死亡與資本主義的未來》(Deaths of Despair and the Future of Capitalism)一書中,以「再想把魔鬼關進瓶子裡已太遲」形容美國鴉片類藥物氾濫問題,直指「鴉片類藥物已成為大眾的麻醉劑。」