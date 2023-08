國際專題｜特朗普「愈告愈強」坐監能否參選？當選可特赦自己？有一辦法阻擋他

特朗普懶人包︰美國總統選舉明年11月舉行,民主共和兩黨年初將透過初選決定參選人。目前共和黨內仍以77歲前總統特朗普民望遙遙領先,他之前因兩宗案件被起訴,聲勢不減反增。特朗普日前面臨第三宗案,案情之嚴重非之前兩案可比,涉及意圖推翻大選結果,並引發震驚國際的國會山莊騷亂,會否成為他再次問鼎白宮寶座的「終極絆腳石」?

特朗普面臨哪3宗刑事案?

特朗普之前已因兩案被刑事檢控,一是篡改商業記錄,在2016年大選前隱瞞向婚外情對象、艷星丹尼爾斯(Stormy Daniels)支付掩口費;二是涉嫌處理機密文件不當,卸任離開白宮後,將機密文件帶到佛羅里達州海湖莊園寓所。三是今次因涉意圖推翻大選結果、涉及21年1月國會山莊騷亂再被起訴。

特朗普今次4項控罪是?

特朗普在本案面臨4項控罪︰一)密謀詐騙美國政府(conspiracy to defraud the US)、二)密謀阻礙官方程序(conspiracy to obstruct an official proceeding)、三)阻礙官方程序(obstruction of an official proceeding)、四)密謀侵犯公民權利(conspiracy against the rights of citizens)。他實質上做了甚麼被控此4罪?他涉嫌與另外6人串謀欺騙公眾,指自己沒輸,散播政府點票過程舞弊,在全國製造不信任氣氛;利用騷亂施壓阻止國會確認拜登當選,而以上行為涉侵犯選民參與公平選舉權利。其中第一項控罪涉妨礙選票收集、點算和認證;第二及第三項則涉妨礙選舉人確認選舉結果。但起訴書並未指控特朗普煽動暴徒。