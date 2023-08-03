國際專題｜特朗普「愈告愈強」坐監能否參選？當選可特赦自己？有一辦法阻擋他

特朗普懶人包︰美國總統選舉明年11月舉行，民主共和兩黨年初將透過初選決定參選人。目前共和黨內仍以77歲前總統特朗普民望遙遙領先，他之前因兩宗案件被起訴，聲勢不減反增。特朗普日前面臨第三宗案，案情之嚴重非之前兩案可比，涉及意圖推翻大選結果，並引發震驚國際的國會山莊騷亂，會否成為他再次問鼎白宮寶座的「終極絆腳石」？ 特朗普面臨哪3宗刑事案？ 特朗普之前已因兩案被刑事檢控，一是篡改商業記錄，在2016年大選前隱瞞向婚外情對象、艷星丹尼爾斯(Stormy Daniels)支付掩口費；二是涉嫌處理機密文件不當，卸任離開白宮後，將機密文件帶到佛羅里達州海湖莊園寓所。三是今次因涉意圖推翻大選結果、涉及21年1月國會山莊騷亂再被起訴。 特朗普今次4項控罪是？ 特朗普在本案面臨4項控罪︰一)密謀詐騙美國政府(conspiracy to defraud the US)、二)密謀阻礙官方程序(conspiracy to obstruct an official proceeding)、三)阻礙官方程序(obstruction of an official proceeding)、四)密謀侵犯公民權利(conspiracy against the rights of citizens)。他實質上做了甚麼被控此4罪？他涉嫌與另外6人串謀欺騙公眾，指自己沒輸，散播政府點票過程舞弊，在全國製造不信任氣氛；利用騷亂施壓阻止國會確認拜登當選，而以上行為涉侵犯選民參與公平選舉權利。其中第一項控罪涉妨礙選票收集、點算和認證；第二及第三項則涉妨礙選舉人確認選舉結果。但起訴書並未指控特朗普煽動暴徒。

特朗普本案較之前兩案嚴重？ 是。其一是特朗普首次因在任總統期間的事被起訴。他面臨掩口費案事發在當選總統前，而機密文件案則發生在卸任後。本案造成的影響亦跟前兩案不同，選後亂局及國會騷亂均活現在公眾眼前，直接衝擊社會。

接下來會發生何事？ 特朗普預料於當地時間周四在華盛頓法院出庭，截稿時未知會親身抑或視像出庭。負責調查本案的特別檢察官史密斯(Jack Smith)曾稱會尋求「迅速審判」，但這未必成事。原因包括特朗普尚面臨另外兩案，且審訊也不太可能安排在選舉關鍵時刻，如推選黨內總統參選人的共和黨全國代表大會舉行時開庭。再者，法律專家稱美國司法體系有很多方法可為審訊「爭取時間」，特朗普「未審已當選」也不足為奇。就算在初選期間開庭，對特朗普的競選活動亦無大影響，因他傾向於晚上或周末舉行大型集會；若他出線成為共和黨總統參選人後被定罪，料會上訴至最高法院，而目前最高法院以保守派法官佔多數。

特朗普入獄可選總統？無法阻他參選？ 若被判有罪，特朗普上述罪名每項最高可囚5至20年，其面臨的機密文件案最高也可囚20年。彭博社統計，特朗普3案共涉78項控罪，全數成立最高要坐監數百年。但美國憲法無限制被定罪者參選，過去至少有兩名被判有罪的參選人，包括1920年參選的工會領袖德布斯(Eugene Debs)，以及曾八度參選的陰謀論家拉魯奇(Lyndon LaRouche)，他於92年參選時正坐牢，二人均敗選。不過，預料會有人引用憲法第14修正案，阻止特朗普參選。該條款規定，若某人曾宣誓效忠美國，但對國家作出背叛行為，將不能擔任公職。特朗普一旦被定罪，將成為引用第14修正案有力理據。加州、喬治亞州及科羅拉多州等多州已有人推動民事訴訟，以第14修正案阻止他參選。