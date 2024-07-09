熱門搜尋:
方力申 歐洲國家盃 DSE 2024 柏蔚森I 黃金海灣 多啦A夢 THE SOUTHSIDE 機票優惠 巴黎奧運 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-07-09 18:31:50

國際專題｜社交網廣告催生spaving觀念洗得多慳得多 容易墮入過度消費

分享：
美國

美國湧現spaving觀念，意指洗得多慳得多，容易墮入過度消費。(互聯網)

社交網成為現代人生活一部分，也成為商品推銷渠道，也有網紅不時上載吃喝玩樂的影片。這些其實暗藏消費陷阱，偶一不慎可能成為spaving(洗得多慳得多)受害者，或變成money dysmorphia(金錢畸形症)。

美國近年興起一個與理財有關的詞彙「spaving」。spaving是spending(花錢)和saving(儲蓄)兩字組成，意思是花費愈多可慳愈多，這與Instagram(IG)和TikTok等社交網有大量銷費廣告有關，例如買得多可免運費從而省錢。美國廣播公司(ABC)報道指，紐約聯邦儲備銀行今年首季數據顯示，即使通脹，美國人仍不停使錢，信用卡債務達1.2萬億美元(約9.36萬億港元)；與此同時，網上推銷與去年同期相比上升26%。財務規劃師Natasha Knox解釋，科技令商家更加了解消費者購物模式和習慣，令消費者更容易去花錢。

美國 美國 美國 美國

TikTok和IG推銷吸引購物

Kristen Kline向美國廣播公司稱，spaving是潮流趨勢，她近年從網上認識到此觀念，「我會花費更多去省錢，特別是過去數年於TikTok、網上和Instagram那些廣告，它們真的很吸引人去購物」。Kline說，初時「spave」買生活必需品，但之後開始買其他東西，因為看來「很抵」。她以買化妝掃為例，指「那些廣告會說這剩下不多，而上次又賣斷貨，我就會好想買。因為這樣我會將多買的寄給女兒，但我可能其實並不需要。」

財務專家Knox認為買得愈多慳得愈多只適用於必需品，常使消耗使用的，並在開支預算中，那便可以購買。但如果是沒有打算買的物品，買兩件以多一件免費，那不在開支預算內，就不要買了。

Ad Block
美國

網紅上載吃喝玩樂片段，鼓勵美國年輕一代碌卡買奢侈品。(互聯網)

年輕一代現「金錢畸形症」 社交網惹的禍

美國年輕一代也出現「金錢畸形症」(money dysmorphia)，造成扭曲的金錢觀念；很多年輕人腦裡認為擁有的金錢，其實較實際為多，出現「豪使」情況。「金錢畸形症」也是社交網惹的禍。報道指，Keith是Z世代(泛指1997至2012年出生)，年薪有6位數，沒有巨額負債，也有足夠的可支配收入，但當他瀏覽社交網時發現原來自己「很窮」，網紅都揸靚車和駕駛遊艇。結果Keith碌信用卡買昂貴的東西，從而令他減輕「很窮」的不安全感，最終達到成功人士的感覺。

金錢畸形症除了有人認為很富有，相反地也有人認為自己「窮困」，終日擔心會破產。有人可能因為幼時家境貧困或父母破產，長大後即使收入穩定，也常有不安全感。金錢畸形症可泛指想像的財富與實際有出入。

全球最貴城市2024｜（am730製圖） 全球最貴城市2024｜米蘭第10（am730製圖） 全球最貴城市2024｜聖保羅第9（am730製圖） 全球最貴城市2024｜巴黎第8（am730製圖） 全球最貴城市2024｜紐約第7（am730製圖） 全球最貴城市2024｜蘇黎世第6（am730製圖） 全球最貴城市2024｜摩納哥第5（am730製圖） 全球最貴城市2024｜上海第4（am730製圖） 全球最貴城市2024｜倫敦第3（am730製圖） 全球最貴城市2024｜香港第2（am730製圖） 全球最貴城市2024｜新加圾第1（am730製圖）