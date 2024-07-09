國際專題｜社交網廣告催生spaving觀念洗得多慳得多 容易墮入過度消費

社交網成為現代人生活一部分，也成為商品推銷渠道，也有網紅不時上載吃喝玩樂的影片。這些其實暗藏消費陷阱，偶一不慎可能成為spaving(洗得多慳得多)受害者，或變成money dysmorphia(金錢畸形症)。 美國近年興起一個與理財有關的詞彙「spaving」。spaving是spending(花錢)和saving(儲蓄)兩字組成，意思是花費愈多可慳愈多，這與Instagram(IG)和TikTok等社交網有大量銷費廣告有關，例如買得多可免運費從而省錢。美國廣播公司(ABC)報道指，紐約聯邦儲備銀行今年首季數據顯示，即使通脹，美國人仍不停使錢，信用卡債務達1.2萬億美元(約9.36萬億港元)；與此同時，網上推銷與去年同期相比上升26%。財務規劃師Natasha Knox解釋，科技令商家更加了解消費者購物模式和習慣，令消費者更容易去花錢。

TikTok和IG推銷吸引購物 Kristen Kline向美國廣播公司稱，spaving是潮流趨勢，她近年從網上認識到此觀念，「我會花費更多去省錢，特別是過去數年於TikTok、網上和Instagram那些廣告，它們真的很吸引人去購物」。Kline說，初時「spave」買生活必需品，但之後開始買其他東西，因為看來「很抵」。她以買化妝掃為例，指「那些廣告會說這剩下不多，而上次又賣斷貨，我就會好想買。因為這樣我會將多買的寄給女兒，但我可能其實並不需要。」 財務專家Knox認為買得愈多慳得愈多只適用於必需品，常使消耗使用的，並在開支預算中，那便可以購買。但如果是沒有打算買的物品，買兩件以多一件免費，那不在開支預算內，就不要買了。