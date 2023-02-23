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國際
2023-02-23 13:59:00

土耳其地震｜曾被狠批世界盃貨櫃屋　卡塔爾捐出予災民容身獲掌聲(有片)

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曾被狠批世界盃貨櫃屋，卡塔爾捐出予土耳其災民容身獲掌聲。(Twitter) 曾被狠批世界盃貨櫃屋，卡塔爾捐出予土耳其災民容身獲掌聲。(Twitter)

土耳其6日發生7.8級大地震，各國紛紛伸出援手提供物資、捐款，去年11月舉辦完世界盃的卡塔爾決定捐出一度被彈得「一文不值」的球迷村貨櫃屋予土耳其及敘利亞災民作暫時安身之所，獲得網民一致好評。

中東《Arabian Business》報道，卡塔爾將世界盃賽時期間讓球迷入住的1萬個貨櫃屋送到土耳其和敘利亞，以幫助當地無家可歸的災民，為土耳其和敘利亞人民提供急需和即時的支持。一艘載有首批 350 間貨櫃屋的船於周日(19)離開卡塔爾前往土耳其。卡塔爾發展基金會周日在社交平台Twitter發文表示，卡塔爾已承諾向地震災區運送 1萬間簡易房屋。有關消息獲得網民一致好評。

一艘載有首批 350 間貨櫃屋的船於周日(19日)離開卡塔爾前往土耳其。(Twitter) 一艘載有首批 350 間貨櫃屋的船於周日(19日)離開卡塔爾前往土耳其。(Twitter) 一艘載有首批 350 間貨櫃屋的船於周日(19日)離開卡塔爾前往土耳其。(Twitter)

曾有球迷狠批如置身「地獄」

卡塔爾去年以每晚約185美元一間出租予球迷，以助解決世界盃進行期間酒店短缺的問題。惟不少球迷入住後發文表達不滿，包括認為收費太高、但設備簡陋，性價比不高、水龍頭流出的是「黃泥水」等，更有人形容如置身於「地獄」。

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