埃及篤篤車司機胸襲女遊客又索錢 重囚10年 業界提醒赴埃及旅遊須注意事項(有片)

埃及一名篤篤車(Tuk-tuk)司機觸摸外國女遊客胸部，並試圖親吻遊客的影片近日在社交網瘋傳，引發當地網民關注。埃及當局隨即調查並拘捕涉案司機，最終司機被判性騷擾外國遊客，重判入獄10年。
涉案的21歲篤篤車司機在開羅市郊攔住一名騎電單車的外國女遊客，搶走她的車匙，向她索取金錢，還觸摸她的胸部，又作狀要吻她，女遊客嚇得大聲呼救，整個過程被途人拍下，並上傳至Instagram。影片引起埃及當局關注，促使內政部安全部門展開調查，並拘捕涉案男司機。當地媒體報道，至本月21日，該名司機被判監10年，罪名是性騷擾外國遊客。
埃及擁有如吉薩金字塔等多個知名景點，每年吸引大批遊客。政府近年大力推廣旅遊業，不僅積極建設和改善公共設施，也加強規劃景點和旅遊路線，並提升智能旅遊體驗。統計顯示，2024年埃及遊客達1,580萬人次。
然而，埃及拐騙和性騷擾事件頻傳，給部分遊客留下不良印象。美國旅遊網站「Travel Off Path」於11月發表全球旅遊詐騙國家報告，將埃及列為榜首。
當地傳媒指，這次法庭重判性騷擾外國遊客的司機，反映埃及當局致力於解決性騷擾問題，並承諾追究罪責。
另外，旅遊業者指出，埃及是較保守的回教國家，建議女性選擇外出服飾時，應避免過份暴露身體，並多加留意埋身搭訕的人，小心判斷對方的意圖等。