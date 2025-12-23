埃及篤篤車司機胸襲女遊客又索錢 重囚10年 業界提醒赴埃及旅遊須注意事項(有片)

女遊客在埃及被篤篤車司機性騷擾的影片在社交網瘋傳。(互聯網)

埃及一名篤篤車(Tuk-tuk)司機觸摸外國女遊客胸部，並試圖親吻遊客的影片近日在社交網瘋傳，引發當地網民關注。埃及當局隨即調查並拘捕涉案司機，最終司機被判性騷擾外國遊客，重判入獄10年。

涉案的21歲篤篤車司機在開羅市郊攔住一名騎電單車的外國女遊客，搶走她的車匙，向她索取金錢，還觸摸她的胸部，又作狀要吻她，女遊客嚇得大聲呼救，整個過程被途人拍下，並上傳至Instagram。影片引起埃及當局關注，促使內政部安全部門展開調查，並拘捕涉案男司機。當地媒體報道，至本月21日，該名司機被判監10年，罪名是性騷擾外國遊客。