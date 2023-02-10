壽司恐襲︱惡搞壽司郎高中生傳退學　鄰居揭一家慘況：他平時很乖

而事件引起掀然大波後，高中生遭到大批網友公審，甚至指責他的父母，而他就讀的學校，亦收到了一系列的投訴電話。高中生的鄰居指出，高中生與他的父母已經被這件事情，弄得身心俱疲，而日前該名高中生也決定自願退學，「他說不想再給學校添麻煩了」。

根據日本雜誌《女性SEVEN》報道，該名高中生的鄰居指，涉事青年其實是一名很聽話、很乖的孩子，還會到附近的田地幫忙幹農活。平常也是留一頭黑髮，只是想在寒假放縱一下，在得到父母的准許後，才染成了一頭金髮，「沒想到他會在寒假中，惹出這麼大的麻煩」。

日本岐阜縣一名17歲高中生，早前在「壽司郎」做出一連串噁心行為，導致壽司郎股價大跌，市值蒸發160億日圓。影片一出引起社會對安全衛生的關注，不少網民更人肉「起底」涉書高中生真實身份，社群帳號及就讀學校。根據日媒報道，高中生的鄰居指，他為了不給學校添麻煩已自願退學，甚至連父母，亦遭受很大的壓力被弄到身心俱疲。

涉事學校：不會證實任何事情

另據日媒東京體育報道，高中生就讀高中的副校長表示，站在學校的立場，涉及到學生個人隱私的部分，他們不會評論，也不會證實任何事情，「我們一直都在努力，提供學生一個安全可靠的學習環境，雖然你（記者）可能會不滿意，但我不會回答任何問題。」

日本Twitter在2月初，瘋傳一段48秒影片，影片影示一名17歲金髮高中生，在壽司郎用餐時，突然拿起桌上的醬油罐狂舔，接著又拿起旁邊的茶水杯，沿著碗口吸吮一圈再放回，最後甚至以手指沾口水後，塗抹在轉盤上的壽司上。其噁心的行為嚇壞不少日本人，同時也導致壽司郎股價暴跌，市值蒸發160億日圓。

包括上載及拍攝者料月內被檢控

日本傳媒今日（10日）報道，岐阜縣警察周四就去到少年涉事的岐阜市壽司郎店內，就有關妨礙業務的案件作出調查。而調查人員向傳媒表示，預計會在今個月內向法院提交檢控書，當中包括對拍攝影片的人、被認定是首先發布到網上的人等，都會受到檢控。而由於全日本近期都出現多宗類似案件，今次送檢可能影響到其他案件，而調查人員透露，將被送檢的人士都是未成年。

事件鬧大後，高中生的父親帶他到壽司郎道歉，其母也在媒體前向社會大眾道歉，但壽司郎拒絕接受，並決定以「最嚴格的態度」追究高中生的民事、刑事責任，並要求賠償損失。

有評論人士認為，企業追究其父母以及少年有關責任是合理，然而網民將少年的畢業冊、名字、住所以至家人的資料都公開就已經超越懲罰的底線。評論又指，今次連串的「壽司恐襲」事件，其實反映了「迴轉壽司」本質的脆弱。原因是迴轉壽司的經營模式，是建基於一種認為顧客都是善意的基礙，包括不會隨便拿迴轉帶的壽司、不會調換壽司碟，以至不會對豉油樽及茶葉作惡作劇等，然而影片卻證明這種「性善論」是相反，並破壞了商戶對客人的信任。