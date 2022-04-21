大白鯊攻擊小艇　澳一家三口被困驚險畫面曝光(有片)

時有聽聞大白鯊的襲擊人類的新聞，但相信不少人除了在水族館或電影，都不希望遇到牠們。澳洲有一家三口出海釣魚時，竟然遇上一條約4米長的大白鯊，牠不但盤旋在這家人的小艇周圍，更突然冒出水面攻擊小艇，把這家人嚇得惶恐尖叫，大白鯊在小艇邊徘徊逾1個小時，觸目驚心的影片曝光。

澳洲《9news》報道，事件於15日在珀斯南部Mandurah附近海岸發生，David Tuckfield當日與妻子Tanya和14歲兒子Shelby開小艇前往釣魚，期間竟遭到大白鯊攻擊。影片顯示，一條長約3至4米的大白鯊在小艇旁突然冒出水面，張口試圖咬掉摩打，船上有人被嚇得尖叫起來。大白鯊一直在小艇旁徘徊不去。

指鯊魚試圖搶走漁獲 David Tuckfield表示，這條大白鯊出現在他們周圍長達1個小時，時不時就會發動攻擊，雖然他經常出海釣魚，但這是首次近距離目睹這麼巨大的生物。Shelby則表示，鯊魚距離他們非常的近，讓他幾乎只能看到鯊魚眼睛和張開的大口，雖然鯊魚試圖想搶走他們釣得的漁獲，幸好最後成功保住，家人亦無受傷。