天網恢恢｜美警破46年懸案　女子被斬19刀慘死　靠咖啡杯緝兇

美國賓夕凡尼亞州警方偵破一宗46年懸案，1975年底，一名20歲女子在蘭加斯特郡(Lancaster)的家中，遭人狂斬19刀死亡，事件震驚當地，即使警方多年來未能抓到兇手，但從未放棄追查。當地警方周一(18日)宣布破案，憑著今年2月一杯咖啡上殘留的DNA，與當年死者衣物上的精液對比，終於捉到68歲男疑兇David Sinopoli。

1975年12月，新婚的Lindy Sue Biechler放工後約傍晚6時許回家，至晚上8時許當親戚到訪時，發現門前有血跡，入內發現Lindy倒臥血泊已經斷氣，她滿身刀傷，一把廚房刀的刀尖從她的左頸貫穿，她的牛仔褲鈕釦被解開、拉鍊被拉下，露出的內褲染有精液，驗屍發現她身中19刀。

驗屍發現Lindy Sue Biechler身中19刀。(網上圖片)

基因系譜學家 追溯疑兇背景 警方調查初期收到許多線報，訊問調查達十數人均無嫌疑，但警方未有放棄，於1997年將死者衣物送到DNA實驗室，取得衣物上精液DNA資料後，與聯邦調查局(FBI)的DNA整合索引系統(CODIS)對比，當年CODIS僅有約200萬筆資料，並沒有記錄相符。直到2020年，與執法單位常有合作的基因系譜學家Cece Moore取得兇手DNA後，追溯到兇手為義大利移民，進而查出案發時住在兇案附近的義大利裔約2,300人，再找出兇手祖先應來自義大利Gasperina，利用舊新聞、公共搜尋資料庫、社交媒體、法庭文件等資料，研判David Sinopoli嫌疑非常之大，並將消息告知警方。

疑兇David Sinopoli從未遭警方懷疑亦不曾搬離當地。(網上圖片)