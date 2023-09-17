失眠解決方法｜健身教練分享2分鐘極速入睡法 網民實測有效：紓緩痛楚都得(有片)

城市人生活緊張繁忙，不少人因未能放鬆身心以致晚上難以入眠，甚至飽受失眠困擾。健身教練Justin Agustin在TikTok分享「美軍睡眠法」，稱只要按著6個步驟去做，連續練習6周，就能在2分鐘內迅速入睡。
步驟1
放鬆整個臉部：閉上眼睛，慢慢深呼吸，接著從前額開始，慢慢往下放鬆眼睛、臉頰、嘴巴、下巴和舌頭的肌肉。
步驟2
放鬆肩膊和手臂：放鬆繃緊的身體和頸部，感覺自己倒在椅子或在床上，從右手臂上方開始，慢慢放鬆二頭肌、前臂、手指和手掌，左手臂亦重複相同動作，保持緩慢的深呼吸。
步驟3
深呼吸並放鬆胸部：此時連同手臂和肩膊亦要同時放鬆。
步驟4
放鬆雙腿：從右大腿開始，將大腿完全放下至貼著椅子或床，小腿、腳踝、腳掌亦跟著放下並放鬆，左大腿重複相同動作。
步驟5
清空思緒：腦海中試著保留能讓自己放鬆的畫面。
步驟6
試著重複「不要思考」這句話10秒：有助分散注意力，令你不去思考那些可能會讓你保持清醒的事。
原是減少運動損傷的方法
美國田徑教練Lloyd Bud Winter最早於1981年在《Relax and Win: Championship Performance》一書中，首次提出這種快速入睡法，目的是減少運動損傷的風險，令運動員有更好表現。
Justin表示，軍人時常運用這種睡眠方法，讓自己能在任何地點和情況下迅速入睡，提高睡眠質素。
網民分享
有網民做實測，表示嘗試練習幾星期後發現有效，「心理醫生亦教我這種睡眠法，如果認真練習，確是100%有效」。有人介紹這種方法名為「漸進式放鬆法」(Progressive Relaxation)，「確實有效，我讀大學那時，如果感到嚴重焦慮時就會用，的確有效」。有網民證實：「我在軍隊裡被教過要這樣睡覺。」有人直言「當思緒凌亂時就會用」，也有人分享，這種方法對紓緩痛楚也有效。