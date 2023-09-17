失眠解決方法｜健身教練分享2分鐘極速入睡法 網民實測有效：紓緩痛楚都得(有片)

城市人生活緊張繁忙，不少人因未能放鬆身心以致晚上難以入眠，甚至飽受失眠困擾。健身教練Justin Agustin在TikTok分享「美軍睡眠法」，稱只要按著6個步驟去做，連續練習6周，就能在2分鐘內迅速入睡。

步驟 1

放鬆整個臉部：閉上眼睛，慢慢深呼吸，接著從前額開始，慢慢往下放鬆眼睛、臉頰、嘴巴、下巴和舌頭的肌肉。

步驟 2

放鬆肩膊和手臂：放鬆繃緊的身體和頸部，感覺自己倒在椅子或在床上，從右手臂上方開始，慢慢放鬆二頭肌、前臂、手指和手掌，左手臂亦重複相同動作，保持緩慢的深呼吸。

步驟 3

深呼吸並放鬆胸部：此時連同手臂和肩膊亦要同時放鬆。