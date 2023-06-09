女學生看直播5分鐘賺1千？　馬來西亞「世界最輕鬆工作」藏黃色陷阱

即時中心／綜合報道

馬來西亞一名女大生近日在Twitter上爆料，指控一名男子私訊她佯稱「全世界最輕鬆的工作」，誘惑她觀看直播，並承諾完事後將支付馬幣500至600令吉（約851港元至1020港元）作為薪資，然而工作內容竟是觀看該名男子手淫的過程，讓她感到相當噁心。

根據馬來西亞《中國報》報道，24歲男子阿米爾（Amir）私訊詢問該名女大生是否有興趣「輕鬆工作」，阿米爾表示這份工作在網上就能完成，一旦結束後便能立刻收到錢，唯一條件是應徵的女性年齡必須介於17至30歲，且擁有學生身份最佳。

男子接洽女大生的私訊對話紀錄曝光。（圖／翻攝自Twitter）