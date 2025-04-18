女廁更衣室藏手機「3年偷拍逾400次」　韓男遭判囚5年半

A某還涉嫌自2021年3月起至去年8月為止，在更衣室藏匿手機進行432次偷拍行為。且A某同時還因涉嫌在2018年11月至去年7月期間，為滿足私慾，潛入女性公廁和更衣室多達50次而被起訴。

根據《韓聯社》與《紐西斯通訊社》，被告A某涉嫌於2018年11月至2019年3月之間，將手機藏在女廁，前後共49次偷拍不特定女性的身體。

南韓一名20多歲的男性醫院職員在洗手間、更衣室等場所暗藏攝影機偷拍女性，多年來犯案超過400次，受害者甚至涵蓋未成年。法院今日（18日）判處其5年6個月有期徒刑。

報導指，A某犯案地點包括街頭、洗手間、更衣室與醫院治療室等場所。受害者不僅有熟人和同事，甚至還有兒童與青少年。更令人髮指的是，A某還在偷拍檔案標明受害者的個人訊息建檔管理。

釜山地方法院刑事第6庭今天對違反《性犯罪懲罰特別法》及《兒童青少年性保護法》而被起訴的A某，判處有期徒刑5年6個月。法院同時要求公開A某身分資訊3年、接受性暴力治療課程80小時，並限制其5年內不得在兒童及老人保護機構任職。

法官表示，雖然本案的偷拍影像未外流，且被告已與部分受害者達成和解。但考量到A某犯罪次數、時間與反覆性，認定其犯罪性質非常惡劣。特別是被告曾因類似案件獲緩起訴處分後仍重蹈覆轍，加上受害者所承受痛苦極大，因此做出上述判決。